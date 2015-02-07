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法國沙爾利周刊槍擊案
法國諷刺雜誌《沙爾利周刊》周三遭到伊斯蘭極端分子的恐怖襲擊，多位編輯當場被打死，嫌疑人逃亡。三天後，這場血案才以19人死亡、多人受傷的結束。
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深度報導
巴黎：恐襲之後
巴黎：恐襲之後
法國沙爾利周刊槍擊案以及猶太超市案後一個月，常態似乎輕輕的回到了巴黎。
2015年2月7日
2015年2月7日
評論：我們都是共和國！
評論：我們都是共和國！
昨天，至少有350萬人在巴黎、在法國各地舉行悼念《沙爾利周刊》血洗事件遇難者集會和遊行。它不僅是一次集體致哀，更是大團結的展示。德國之聲評論員Barbara Wesel指出，有理由對此感到快慰，但未來才能表明，這一團結是否具有長期性。
2015年1月14日
2015年1月14日
德國各界呼籲宗教、信仰寬容
德國各界呼籲宗教、信仰寬容
以總理梅克爾、總統高克為首的德國政界以及穆斯林團體周二晚間齊聚布蘭登堡門前，呼籲促進不同信仰之間的理解。
2015年1月14日
2015年1月14日
巴黎恐襲：法國無法遺忘的面孔
巴黎恐襲：法國無法遺忘的面孔
襲擊《沙爾利周刊》的匪徒與攻擊猶太超市的槍手早已被安全機構列為觀察對象。這三人曾有過交集，並且與聖戰組織有聯繫。越來越多有關這些恐怖分子的訊息被揭露。
2015年1月12日
2015年1月12日
02:43 分鐘
德國Pegida集會潮再起 反對聲浪亦高
德國Pegida集會潮再起 反對聲浪亦高
周一，反對歐洲伊斯蘭化的Pegida運動將在德國各地再次舉行集會。與此同時，也有不少反對活動和批評聲音，指責Pegida濫用《沙爾利周刊》血案。
2015年1月12日
2015年1月12日
言論自由萬歲！
言論自由萬歲！
奧朗德、梅克爾等多位國家與政府領導人在巴黎參加紀念集會。基地組織和「伊斯蘭國」威脅繼續發動恐怖襲擊。
2015年1月12日
2015年1月12日
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