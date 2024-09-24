「汽車峰會」後 德經濟部長許諾扶持電動車業務

銷量下滑、技術開發滯後——德國汽車業目前的處境被一些業界人士稱為一場危機。德國經濟部長和各大車企負責人本周一舉行視訊會議，磋商如何走出困境，他們也談到了歐盟對中國電動車的關稅問題。

（德國之聲中文網）德國經濟部長哈貝克在周一（9月23日）與各大車企負責人以及工會代表舉行「汽車峰會」後表示，將在聯合政府內就為電動車提供新的財政扶持進行磋商。

「我們首先需要的是向市場發出明確、可信的訊號。」哈貝克表示，市場需要的是長期的可規劃性，曇花一現的短期措施則於事無補。他所說的「短期措施」，即來自多方的要求政府補貼電動車的呼聲。

汽車製造商自然期待德國政府推出鼓勵購買電動車的措施，在峰會前就已開始被討論的建議包括重啟電動車購買補貼、燃油車換電車補貼。周一傳出的待議方案還有：為低收入者租賃電動車提供補貼、二手電動車購買補貼等。

據德新社報導，執政的社民黨的經濟政策官員提出了「報廢+購車2.0」獎勵計劃，按照該方案，如果將燃油車報廢的同時購買一輛電動車，將獲6000歐元的補貼，購買一輛二手電動車補貼3000歐元。

大眾汽車的一項建議則是，如果車企將一輛純電動車降價2000歐元，購車者還可從政府再獲得4000歐元的補貼。

短期刺激是曇花一現？

目前面對巨大市場挑戰的大眾汽車此前就要求政府提供購車補貼。大眾不久前宣佈為了節約開支、提高生產線利用率，不排除在德國關閉工廠的可能性。之後媒體援引知情人士報導，大眾和中國合作夥伴上汽集團也在考慮關閉南京的合資工廠。大眾希望德國政府伸出援手。

不過德國經濟研究所（DIW）的宏觀經濟專家弗拉徹（Marcel Fratzscher）認為，德國政府不應該補貼個別企業，尤其大眾目前缺乏競爭力主要是公司高層決策失誤造成的，與政策無關，政府如果幫助其維持舊的產品模式，只會「阻礙必要的轉型」。

大眾在中國電動車市場艱難求生 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

哈貝克在會後表示，短期措施或許能讓市場在一段時間裡顯出興旺跡象，但之後又會回落。

寶馬公司也表示，德國汽車工業需要的不是扭曲市場的短期政策，而是可持續的框架條件的改善，以使顧客更容易做出購買電動車的決定，比如在公共場所和私人領域讓充電設施更加普及，以及降低車輛充電價格。

經濟學家弗拉徹還對德國之聲新聞指出，「目前的銷售滑坡還遠稱不上一場危機，一系列指標顯示，整個德國汽車工業，而且尤其是大眾，仍然經營成功而且盈利豐厚。」

德國經濟部長：不喜歡關稅

弗拉徹認為，全球市場上存在競爭的扭曲，原因是中國和美國補貼本國汽車工業。但購車補貼不能解決問題，「應對中國補貼其電動汽車的正確路徑是歐盟的制衡關稅。」

德國汽車製造商落後了嗎? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

周一的峰會也討論了歐盟對中國電動車徵收特別關稅的計劃。經濟部長哈貝克表示，儘管中國通過產業補貼在市場上造成了產能過剩，但他本人「並不是關稅的擁護者」，因為這會導致報復措施，甚至引發一場「關稅戰」。

車企抱怨的另一個問題是歐盟的氣候保護規定，包括對品牌車型二氧化碳排放總量的限制，以及到2035年禁止銷售燃油新車的目標。對此哈貝克表示，政府可以在歐盟層面提供支持，例如原本計劃2026年對碳排放限額進行的重審，柏林將建議提前於2025年提前進行。

哈貝克還強調，政府在磋商後將推出的針對消費者的優惠措施，都將可回溯一段時間。這一說法傳遞的訊號是：有意購買電動車的消費者不必等待新推出政策，現在就出手，也不會錯過日後的優惠。

（綜合報導）

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