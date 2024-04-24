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歐洲
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頭條新聞
AfD重要政客的中國助理涉嫌間諜罪被逮捕
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
歐洲議會通過《供應鏈法》
2024年4月24日
2024年4月24日
4名參訪希特勒故居的德國人被警方逮捕
2024年4月24日
2024年4月24日
美參院通過援烏以台法案 80億美元助印太抗中
2024年4月23日
2024年4月23日
特斯拉在德超級工廠將裁去400個崗位
2024年4月23日
2024年4月23日
陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職
2024年4月23日
2024年4月23日
網路攻擊和盜版仍是德國機械行業防範重點
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深度報導
中國安全設備企業歐洲兩家子公司被歐盟突襲檢查
中國安全設備企業歐洲兩家子公司被歐盟突襲檢查
歐盟委員會昨天（4月23日）在《外國補貼條例》（FSR）下對安全設備領域的外國補貼進行突襲檢查。遭突襲檢查的是一家中國企業在波蘭和荷蘭公司的辦公室。歐盟官方公報稱，這項調查旨在確定歐洲供應商是否在中國獲得公平準入，北京方面迅速對此提出批評。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
烏克蘭限制海外領事服務 敦促適齡男性回國參戰
烏克蘭限制海外領事服務 敦促適齡男性回國參戰
許多符合軍事動員年齡的烏克蘭男性居住在國外，僅在德國人數就達到20萬。現在基輔方面希望他們回國參戰補充兵源。烏克蘭外交部宣佈對海外領事服務做出限制，這可能意味著領事館拒絕向在海外生活的18歲至60歲烏克蘭男性公民發放新證件。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
專訪：中國間諜在德國也很活躍
專訪：中國間諜在德國也很活躍
負責國內安全的德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）接受德國之聲採訪時談到幾天前三名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕的案件，他表示中國間諜在德國也很活躍。此外他也解釋了為何俄羅斯在德國展開大規模活動的原因。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
02:47 分鐘
英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助
英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助
英國首相本周二訪問華沙，並將宣佈再向基輔額外提供5億英鎊軍援以及「暴風之影」遠程導彈等武器設備。據彭博社援引消息人士報導，德國政府正在敦促美國向烏克蘭提供至少一套「愛國者」防空系統。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
專家：美國的援助為烏克蘭贏得時間 但烏軍更缺兵源
專家：美國的援助為烏克蘭贏得時間 但烏軍更缺兵源
上周末美國眾議院通過一攬子對外援助法案，其中包括向烏克蘭提供610億美元資金。不過專家們指出，烏克蘭軍隊在戰場面對的主要問題除了武器彈藥不足之外，兵力嚴重短缺也是一個亟待解決的問題。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
向烏克蘭轉讓防空系統? 西班牙希臘承受壓力
向烏克蘭轉讓防空系統? 西班牙希臘承受壓力
周一，歐盟外交及國防部長會議召開前夕，各國進一步向希臘和西班牙施加壓力，呼籲上述兩國向烏克蘭移交其閒置的防空系統。一般認為，烏克蘭方面也將在此次會議上，敦促歐洲盟友擴大對該國的軍援力度。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
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德國
75年前 德國基本法廢除死刑
1949年，德國制定基本法，其中第102條寫道：死刑已被廢除。支持廢除死刑的一個觀點是，國家沒有賦予生命，也無權剝奪生命。此後，圍繞死刑在德國社會還曾出現多次辯論。
人權
2024年4月21日
2024年4月21日
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焦點話題
為什麼越來越多的德國市長想辭職走人
全德國有將近1.1萬名市長、鎮長，構成了德國民主政治的根基。他們中的絕大多數都是兼任公職，幾乎不領薪水。然而，近年來，德國基層政治人物遭到了愈發頻繁的威脅和攻擊，許多人因此萌生退意。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
德國歷史上的知名間諜案
周四，又有兩名涉嫌為俄羅斯從事間諜活動的男子被捕，案件引發社會關注。事實上，早在烏克蘭戰爭爆發前，德國已是外國情報機構鎖定的目標。德國之聲帶您回顧幾起德國最引人注目的間諜案。
政治
2024年4月19日
2024年4月19日
比亞迪的歐洲攻勢
中國電動車巨頭比亞迪已經準備好大舉進軍歐洲市場。 歐盟正在考慮效仿美國，也對中國產電動汽車徵收懲罰性關稅。 此舉能否阻擋中國車企的攻勢？
經濟
2024年4月18日
2024年4月18日
05:17 分鐘
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觀點評論
德語媒體：德國政界商界整體都過於親中
評論
媒體
2024年4月24日
2024年4月24日
德語媒體：一切為了黨國利益
評論
媒體
2024年4月23日
2024年4月23日
德語媒體：肖爾茨重蹈了梅克爾覆轍
評論
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
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