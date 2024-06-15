歐洲盃開幕 德國隊迎來「開門紅」

2024年歐洲盃本周五在德國慕尼黑開幕，德國隊首戰告捷，以5:1大勝蘇格蘭隊。21歲小將維爾茨創造德國隊在歐洲盃歷史上最年輕進球球員記錄。

（德國之聲中文網）德國隊主教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）目不轉睛地盯住場上的球員，接著他握緊拳頭，大聲歡呼，德國隊進球了！本周五（6月14日）歐洲盃揭幕戰，德國隊對決蘇格蘭的上半場開場不久，就進了一球，1:0 領先。在禁區前沿破門的維爾茨（Florian Wirtz）也以此成為德國隊在歐洲盃歷史上進球時最年輕的球員，他剛滿21歲。

幾分鐘後，穆西亞拉(Jamal Musiala) 又為德國隊進了精彩的一球，將比分擴大為 2:0，整個球場都沉浸在狂歡的氣氛中。這場比賽德國是東道主。穆西亞拉賽後表示：「我認為我們沒有比這更好的開局了……我們希望開一個好頭，我們已經做到了。」上半場結束前，德國隊憑借點球又進一球3:0 。最終，德國隊以5:1輕取蘇格蘭隊，取得揭幕戰勝利。

比賽第19分鐘，穆西亞拉（10號）攻入一球 圖片來源： Sergei Grits/AP Photo/picture alliance

德國隊也以此擺脫了近幾年多屆大賽首戰均告失利的陰霾。德國隊下一場比賽是下周三（6月19日）在斯圖加特對陣匈牙利。蘇格蘭隊j將於同一天在科隆對陣瑞士隊。去年9月納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）接任國家隊主教練一職。

本次歐洲盃在德國十座體育場舉行。比賽分別在歐洲中部時間下午3點、下午6點和晚上9點開始。決賽將於7月中旬在柏林的奧林匹克體育場舉行。

柏林球迷歡呼慶祝德國隊取勝 圖片來源： Christoph Soeder/dpa/picture alliance

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