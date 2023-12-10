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歐洲央行
歐洲中央銀行簡稱歐洲央行，總部位於德國法蘭克福，成立於1998年6月1日，負責歐盟歐元區的金融及貨幣政策，為歐元區的中央銀行。
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深度報導
都說經濟衰退，DAX指數怎麼還創歷史新高？
都說經濟衰退，DAX指數怎麼還創歷史新高？
經濟衰退的跡象不斷增加，地緣政治緊張局勢不減反增。德國DAX指數近期卻創下歷史新高。這是怎麼一回事？
經濟
2023年12月10日
2023年12月10日
德國新建住宅數量驟減
德國新建住宅數量驟減
官方批准的建築許可數量繼續減少。今年四月，全德範圍內只發放了21200套住宅建築許可。比去年同期減少了31.9%。政府有關全年建造40萬套新公寓的計劃已經無望實現。
經濟
2023年6月18日
2023年6月18日
物價飆升的另一原因：企業「趁火打劫」
物價飆升的另一原因：企業「趁火打劫」
疫情下供應鏈受阻以及俄烏戰爭造成了嚴重的通貨膨脹。不過，政界人士認為，企業趁火打劫提升利潤，也是造成物價飆升的原因之一。各國政府會採取干預措施嗎？
經濟
2023年4月9日
2023年4月9日
堅持遏制通膨戰略 歐洲央行再次加息
堅持遏制通膨戰略 歐洲央行再次加息
自去年7月以來，歐洲央行已連續六次大幅加息以遏制通膨。德國財政部長林德納強調，德國的信貸系統穩定。
經濟
2023年3月17日
2023年3月17日
通膨破紀錄後 歐洲央行再次加息75個基點
通膨破紀錄後 歐洲央行再次加息75個基點
歐洲央行正在對抗歐元區的高通膨，隨著今年第三次加息，更進一步的手段可能會隨之而來。
經濟
2022年10月27日
2022年10月27日
歐洲央行加息75個基點，創歷史新高
歐洲央行加息75個基點，創歷史新高
為了控制通貨膨脹，歐洲中央銀行決定將歐元區的利率提高75個基點，創下歷史新高。
經濟
2022年9月9日
2022年9月9日
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