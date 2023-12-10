  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

歐洲央行

歐洲中央銀行簡稱歐洲央行，總部位於德國法蘭克福，成立於1998年6月1日，負責歐盟歐元區的金融及貨幣政策，為歐元區的中央銀行。

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

DAX-Kursverlauf an der Frankfurter Börse am 5. Dezember 2023

都說經濟衰退，DAX指數怎麼還創歷史新高？

都說經濟衰退，DAX指數怎麼還創歷史新高？

經濟衰退的跡象不斷增加，地緣政治緊張局勢不減反增。德國DAX指數近期卻創下歷史新高。這是怎麼一回事？
經濟2023年12月10日
Wohnungsbau von Hochhaus in Deutschland

德國新建住宅數量驟減

德國新建住宅數量驟減

官方批准的建築許可數量繼續減少。今年四月，全德範圍內只發放了21200套住宅建築許可。比去年同期減少了31.9%。政府有關全年建造40萬套新公寓的計劃已經無望實現。
經濟2023年6月18日
Frankreich Protest Bäcker Energiekosten

物價飆升的另一原因：企業「趁火打劫」

物價飆升的另一原因：企業「趁火打劫」

疫情下供應鏈受阻以及俄烏戰爭造成了嚴重的通貨膨脹。不過，政界人士認為，企業趁火打劫提升利潤，也是造成物價飆升的原因之一。各國政府會採取干預措施嗎？
經濟2023年4月9日
位於法蘭克福的歐洲央行

堅持遏制通膨戰略 歐洲央行再次加息

堅持遏制通膨戰略 歐洲央行再次加息

自去年7月以來，歐洲央行已連續六次大幅加息以遏制通膨。德國財政部長林德納強調，德國的信貸系統穩定。
經濟2023年3月17日
歐洲央行10月27日宣佈今年第三度加息

通膨破紀錄後 歐洲央行再次加息75個基點

通膨破紀錄後 歐洲央行再次加息75個基點

歐洲央行正在對抗歐元區的高通膨，隨著今年第三次加息，更進一步的手段可能會隨之而來。
經濟2022年10月27日
位於法蘭克福的歐洲中央銀行總部大樓

歐洲央行加息75個基點，創歷史新高

歐洲央行加息75個基點，創歷史新高

為了控制通貨膨脹，歐洲中央銀行決定將歐元區的利率提高75個基點，創下歷史新高。
經濟2022年9月9日
顯示更多