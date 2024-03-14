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歐元
歐元是歐盟大部分成員國的共同貨幣，歐元區內生活著3億多人口。
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深度報導
歐盟再添50億歐元 軍事資助烏克蘭
歐盟再添50億歐元 軍事資助烏克蘭
歐盟將增加注資 50億歐元，用於為烏克蘭提供武器裝備。此前的談判經歷數月，德、法各有要求。
政治
2024年3月14日
2024年3月14日
研究：烏克蘭戰爭讓德國經濟損失數千億歐元
研究：烏克蘭戰爭讓德國經濟損失數千億歐元
烏克蘭戰爭持續至今即將滿兩周年。經濟學家的研究表明，這場戰爭給德國造成的直接經濟損失超過2000億歐元。
經濟
2024年2月21日
2024年2月21日
歐元流通逾20年 德國人仍囤積上百億馬克
歐元流通逾20年 德國人仍囤積上百億馬克
許多人還收藏著德國馬克捨不得换新鈔。根據統計，目前還有120多億馬克未被兌換成歐元。你手上也有德國馬克嗎?
經濟
2024年2月13日
2024年2月13日
01:45 分鐘
德國外貿疲軟引擔憂 經合組織下調歐元區經濟預測
德國外貿疲軟引擔憂 經合組織下調歐元區經濟預測
德國去年出口下降1.4%，進口下降9.7%。根據經合組織最新預測，世界經濟今年將增長2.9%，美國經濟增長2.1%，但歐元區增長率只有0.6%。
經濟
2024年2月5日
2024年2月5日
歐盟批准再向烏克蘭提供500億歐元
歐盟批准再向烏克蘭提供500億歐元
歐盟27個成員國在周四舉行的歐盟特別峰會上，表決同意到2027年年底以前向烏克蘭提供總價值500億歐元的一攬子援助計劃。此前匈牙利總理歐爾班對這一計劃一直表示反對。
政治
2024年2月1日
2024年2月1日
世界銀行：2024年全球經濟繼續趨緩
世界銀行：2024年全球經濟繼續趨緩
世界銀行周二發出警告稱，2024年全球經濟將連續第三年保持趨緩態勢，這將加劇發展中國家的貧困狀況以及債務問題。
經濟
2024年1月14日
2024年1月14日
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