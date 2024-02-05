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許多歐盟成員國採用歐元作為其通用貨幣和唯一法償。
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德國外貿疲軟引擔憂 經合組織下調歐元區經濟預測
德國外貿疲軟引擔憂 經合組織下調歐元區經濟預測
德國去年出口下降1.4%，進口下降9.7%。根據經合組織最新預測，世界經濟今年將增長2.9%，美國經濟增長2.1%，但歐元區增長率只有0.6%。
經濟
2024年2月5日
2024年2月5日
世界銀行：2024年全球經濟繼續趨緩
世界銀行：2024年全球經濟繼續趨緩
世界銀行周二發出警告稱，2024年全球經濟將連續第三年保持趨緩態勢，這將加劇發展中國家的貧困狀況以及債務問題。
經濟
2024年1月14日
2024年1月14日
歐委會：歐元區擺脫了經濟衰退的風險
歐委會：歐元區擺脫了經濟衰退的風險
德國不會出現經濟蕭條，歐元區經濟也將恢復增長，今年年內物價上漲的趨勢也會逐步趨緩——這是歐委會的最新預測。對於歐元區以及歐盟今年的經濟前景，歐盟總體持樂觀態度。
經濟
2023年2月13日
2023年2月13日
歐盟下調經濟預測：通膨高企、增長停滯
歐盟下調經濟預測：通膨高企、增長停滯
歐盟本周五下調了對2023年歐盟範圍的經濟預測，警告歐元區可能在今冬陷入衰退。而通貨膨脹在今年年底達到峰值後，將緩慢回落。
經濟
2022年11月11日
2022年11月11日
通膨破紀錄後 歐洲央行再次加息75個基點
通膨破紀錄後 歐洲央行再次加息75個基點
歐洲央行正在對抗歐元區的高通膨，隨著今年第三次加息，更進一步的手段可能會隨之而來。
經濟
2022年10月27日
2022年10月27日
10%：歐元區通膨率創歷史最高紀錄
10%：歐元區通膨率創歷史最高紀錄
愛沙尼亞9月份的通膨率居於歐元區之最，高達24.2%；德國為10.9%。德國政府提出一項新的2000億歐元救濟計劃，以應對能源價格的飆升。
經濟
2022年10月1日
2022年10月1日
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