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歐元區

許多歐盟成員國採用歐元作為其通用貨幣和唯一法償。

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德國2023年出口額下降1.4%，進口額下降9.7%

德國外貿疲軟引擔憂 經合組織下調歐元區經濟預測

德國外貿疲軟引擔憂 經合組織下調歐元區經濟預測

德國去年出口下降1.4%，進口下降9.7%。根據經合組織最新預測，世界經濟今年將增長2.9%，美國經濟增長2.1%，但歐元區增長率只有0.6%。
經濟2024年2月5日
Symbolbild Weltwirtschaft Global Economy Globalisierung

世界銀行：2024年全球經濟繼續趨緩

世界銀行：2024年全球經濟繼續趨緩

世界銀行周二發出警告稱，2024年全球經濟將連續第三年保持趨緩態勢，這將加劇發展中國家的貧困狀況以及債務問題。
經濟2024年1月14日
Symbolbild Handel EU - Afrika Container Rotterdam

歐委會：歐元區擺脫了經濟衰退的風險

歐委會：歐元區擺脫了經濟衰退的風險

德國不會出現經濟蕭條，歐元區經濟也將恢復增長，今年年內物價上漲的趨勢也會逐步趨緩——這是歐委會的最新預測。對於歐元區以及歐盟今年的經濟前景，歐盟總體持樂觀態度。
經濟2023年2月13日
歐洲這個冬天將不好過

歐盟下調經濟預測：通膨高企、增長停滯

歐盟下調經濟預測：通膨高企、增長停滯

歐盟本周五下調了對2023年歐盟範圍的經濟預測，警告歐元區可能在今冬陷入衰退。而通貨膨脹在今年年底達到峰值後，將緩慢回落。
經濟2022年11月11日
歐洲央行10月27日宣佈今年第三度加息

通膨破紀錄後 歐洲央行再次加息75個基點

通膨破紀錄後 歐洲央行再次加息75個基點

歐洲央行正在對抗歐元區的高通膨，隨著今年第三次加息，更進一步的手段可能會隨之而來。
經濟2022年10月27日
圖片說明： 歐元區9月份的通貨膨脹率達到10%，創下歷史最高記錄

10%：歐元區通膨率創歷史最高紀錄

10%：歐元區通膨率創歷史最高紀錄

愛沙尼亞9月份的通膨率居於歐元區之最，高達24.2%；德國為10.9%。德國政府提出一項新的2000億歐元救濟計劃，以應對能源價格的飆升。
經濟2022年10月1日
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