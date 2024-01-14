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歐債危機
歐債危機即歐洲主權的債務危機。
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深度報導
世界銀行：2024年全球經濟繼續趨緩
世界銀行：2024年全球經濟繼續趨緩
世界銀行周二發出警告稱，2024年全球經濟將連續第三年保持趨緩態勢，這將加劇發展中國家的貧困狀況以及債務問題。
經濟
2024年1月14日
2024年1月14日
基輔：戰爭消耗每天1.2億歐元
基輔：戰爭消耗每天1.2億歐元
烏克蘭政府表示，今年從國際夥伴得到的援助款達到380億美元，但每天的戰爭消耗超過一億歐元。烏克蘭最大的援助方美國和歐盟新的援烏計劃，均因內部爭議未能通過，只能退而求其次、尋求替代方案。
政治
2023年12月28日
2023年12月28日
大眾中國計劃2026年推出2萬歐元電動車
大眾中國計劃2026年推出2萬歐元電動車
大眾汽車公司耗資10億歐元在合肥創立第一家德國以外的研發中心，設計服務於當地市場的汽車生產平台，以此節省三分之一成本。
經濟
2023年11月29日
2023年11月29日
義大利在稅務調查中沒收Airbnb7.8億歐元
義大利在稅務調查中沒收Airbnb7.8億歐元
義大利当局沒收了民宿平台Airbnb巨額款項。檢方稱，這家線上民宿預訂平台在數年裡未按規定向義大利房東們徴税。
經濟
2023年11月7日
2023年11月7日
歐盟擬推出數字歐元 現金會成為歷史嗎？
歐盟擬推出數字歐元 現金會成為歷史嗎？
歐盟正考慮在2026年引入數字歐元用於小額支付，它的運作方式類似於比特幣，但不需要手續費。這種支付方式如何運作？對於使用現金的人又意味著什麼？
經濟
2023年9月10日
2023年9月10日
02:00 分鐘
台積電在德勒斯登设廠 總投資逾100億歐元
台積電在德勒斯登设廠 總投資逾100億歐元
德國德勒斯登市是國際上最重要的半導體產地之一。如今，行業巨頭、台灣企業台積電將在那裡建設一座面向汽車行業的晶片工廠。這一協議是建立在巨額補貼的基礎之上。
經濟
2023年8月8日
2023年8月8日
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