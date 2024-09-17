歐中電動車關稅談不攏 王文濤稱對歐盟失望

為了與歐盟各國談判電動車關稅議題，中國商務部長王文濤本周造訪歐洲。在柏林，王文濤對德國官員表示，中國對此案「付出巨大努力」卻遭歐盟無視，讓中方「深感失望」。

（德國之聲中文網）周二（9月17日），德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）、總理府部長施密特（Wolfgang Schmidt）分別在柏林與中國商務部長王文濤會晤。中方周三（18日）發布新聞稿指出，中德「深入交流」歐盟對華電動車反補貼議題；王文濤稱，中國對歐盟「無視中方努力」的舉措「深感失望」。

王文濤主張，中國「始終抱有最大誠意」、「付出了巨大努力」，盼透過對話磋商解決問題；然而，歐盟還是對中國電動車施加高額稅率，且拒絕了中國業者提出的方案。對此，「中方深感失望，但不會放棄努力，將堅持把磋商進行到最後一刻」。

「中德汽車產業深度融合，加徵關稅將嚴重干擾貿易和投資合作，使雙方利益受損。」王文濤認為，德國應該從自身利益出發，「帶頭髮揮積極作用」，促使歐盟委員會「同中方相向而行」。

周三前往布魯塞爾前，王文濤在柏林再次強調，「希望德國作為歐盟的核心成員，能夠發揮積極作用，敦促歐盟委員會展現政治意願，並與中國共同合理解決這一問題。」 他指出，遵循世貿組織的規則找到解決方案符合德國的自身利益。他說，中國將繼續努力，直到「最後一刻」，不會放棄談判。

上周，歐盟委員會發言人吉爾（Olof Gill）曾透露，有幾間中國出口商提議，可保證把產品價格維持在一個最低進口價以上，借此來抵銷中國電動車獲得補貼對歐洲產業帶來的傷害；不過，歐盟審慎評估後，認為中方迄今所做出的努力，還不足以消除歐盟對「不當補貼」的疑慮。

哈貝克與王文濤在柏林會晤 圖片來源： JOHN MACDOUGALL/AFP

德方怎麼說？

德國經濟部在會晤後表示，會談的中心議題是關於公平競爭，特別是在歐委會對中國進口電動汽車反補貼程序的背景下。哈貝克表示：「對我來說，重要的是表明，德國並不害怕與中國競爭。正相反，我們接受競爭，但競爭必須是在公平的條件下進行。」

這位綠黨籍經濟部長還表示，貿易戰最終將損害雙方的利益，一定要避免。「我們需要政治解決方案。歐委會和中國應盡全力通過談判找到解決方案。」布魯塞爾方面已對中國電動汽車徵收臨時特別關稅。北京可能實施反制措施。

歐委會負責歐洲的貿易政策。本周，布魯塞爾按計劃也將與中國商務部長王文濤舉行會談。倘若沒有改變，中國產電動汽車將在10%的正常稅率基礎上，額外徵收最高35.3%的關稅。最終的決定還必須經由27個歐盟成員國表決。如果多數成員國並未投否決票，那麼，正式關稅將於10月底生效。多數成員國意味著至少15個國家，代表著65%的歐盟人口。

（路透社、法新社）

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