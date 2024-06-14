杯葛瑞士和平峰會？傳中國私下力推北京方案

中國宣佈不參加瑞士和平峰會，先前已遭烏克蘭總統澤倫斯基批評。如今路透社消息指出，中國正私下遊說開發中國家支持其提出的烏克蘭和平方案。目前仍無法確定，此舉是否成功說服他國放棄參與瑞士峰會。

（德國之聲中文網）瑞士主辦的烏克蘭和平峰會將在週末登場，中國早前已表態不出席。路透社週五（6月14日）獨家報導，有10名駐北京的外交官透露，中國正在遊說各國政府支持中國版的和平方案；其中1人形容，中國此舉是對瑞士峰會「隱約的杯葛」。

報導指出，中國藉由外國政要到訪之際推動遊說，此外也透過微信與外國使團通話、傳訊息。中國政府歐亞事務特別代表李輝今年5月曾出訪土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國；知情的外交官說，李輝還與許多發展中國家駐北京使館的官員會面。

5月26日，中國政府歐亞事務特別代表李輝在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫會面。（資料照） 圖片來源： RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/REUTERS

這些外交官表示，在與開發中國家溝通時，中國並不會公然批評瑞士峰會，也並非直接要求其放棄出席，而是向對方主張瑞士峰會將「拉長俄烏戰事」；面對西方國家，中國則聲稱「有很多開發中國家對該峰會的立場跟中國一致」。

目前無法確定中國的遊說活動帶來多大的效果。不過，瑞士和平峰會6月初原本曾有107個國家和組織註冊與會，如今下降到90多國。

在亞洲，菲律賓、日本等美國的盟友都會到場，泰國、新加坡、東帝汶也將出席。馬來西亞和柬埔寨宣佈不參加；後者跟中國經濟往來密切，但該國參院主席洪森（Hun Sen）否認遭中國施壓。印尼將派其駐瑞士的大使與會；越南尚未明確表態。

中國版烏克蘭和平方案

俄羅斯並未受邀參與瑞士和平峰會。克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）6月初曾表示，沒有俄國參與，瑞士峰會不太可能促成具體成果，「完全是浪費時間」。

儘管中國受邀，但早前以「會議安排同中方要求及國際社會普遍期待還有明顯差距」，並「將繼續以自己的方式勸和促談」為由，表示不會出席該場和平峰會。

今年5月下旬，中國與巴西共同提出另一個版本的烏克蘭和平方案，被稱為「六點共識 」，跟中國在2023年2月發表的「十二點聲明」版本不同，例如後者第一點便提及「尊重各國主權」，但前者並不包含類似文句。

6月11日，中方稱已有101國和組織積極回應「六點共識」，其中52國和組織「已確認加入或正在認真研究加入方式」。

根據中國外交部公佈的內容，「六點共識」首先提出「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」等三原則，其次強調「對話談判」，但認為召開國際和會的前提是「俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論」。

中國外長王毅6月會晤土耳其外長費丹（Hakan Fidan）時曾補充說明，中國自俄烏戰事初期至今，一直主張「勸和促談……各國主權、領土完整應該得到尊重」；不過，中方認為現在「不具備」和談條件，雖重視瑞士籌備和會的努力，但中國將「根據自身立場自主決定」是否參加。對於中國提出的和平方案，俄方表示支持。

圖為中國外長王毅6月4日在北京會晤土耳其外長費丹。（資料照） 圖片來源： Murat Gok/Anadolu/picture alliance

烏克蘭：公正的和平應立基於烏版方案

烏克蘭總統澤倫斯基5月底曾公開呼籲中國國家主席習近平參加瑞士和平峰會；在北京證實不出席之後，他指控俄國和中國試圖阻止其他國家與會，「破壞」峰會的努力。中國否認施壓他國。

針對俄烏議題，中國一貫主張「中立」，但習近平與俄羅斯總統普丁在俄烏戰爭前夕達成「無止境」的友誼關係，加上雙方過去2年來保持密切貿易往來，都遭歐美與烏克蘭強烈質疑。

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6月初，烏克蘭外交部曾發聲明，暗批中國在俄烏議題的立場失衡。

聲明寫道：「中國高官若參與（瑞士峰會），本來可以是實際貢獻的大好機會，有助於在烏克蘭實現公正與持久的和平，並恢復烏克蘭領土完整。自（俄方）全面入侵以來，中國跟侵略國俄羅斯已經舉行4場領袖峰會；這（瑞士峰會）會是中國展現出立場平衡的重大訊號。」

烏方強調，身為承受戰事的國家，「必須由烏克蘭來定義什麼是和平」，而且要實現這樣的和平，唯一公正的基礎是澤倫斯基總統提出的和平方案。

根據烏克蘭外交部公佈的資訊，其和平方案 要求徹底恢復烏克蘭領土完整，「這點不容協商」；此外，俄羅斯軍隊必須全面撤出，且俄國必須被追究戰爭中犯下的罪行。

6月13日，美國總統拜登和烏克蘭總統澤倫斯基在義大利G7峰會期間簽署了雙邊安全協議，作為烏克蘭未來加入北約的基礎。 圖片來源： Kevin Lamarque/REUTERS

在瑞士和平峰會前夕，七國集團（G7）先在義大利舉行領袖峰會，澤倫斯基也有到場。他在與美國總統拜登的聯合記者會上表示，他與習近平通過電話，習近平承諾不會出售武器給俄羅斯。「他（習近平）是不是個值得尊敬的人，我們拭目以待……他給了我承諾。」

澤倫斯基也與拜登簽署了為期10年的雙邊安全協議，替烏克蘭未來加入北約奠定基礎。另一方面，為了繼續援助烏克蘭，G7各國達成初步框架，將運用俄國存放在西方金融機構的被凍結資產未來會產生的利息，作為要給烏克蘭的500億美元貸款的基礎。美聯社等媒體引述法國官員消息指，此事具體細節有待敲定，預計今年底前，烏克蘭就會獲得貸款。

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