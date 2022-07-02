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普選
在民主政體中，將選舉權延伸至任何一個成年公民，即為普遍選舉。
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深度報導
客座評論：追究中國在香港的所作所為
客座評論：追究中國在香港的所作所為
香港主權移交25周年之際，本文作者鄺頌晴認為，北京對民主和法治的鎮壓，使許多香港人的生活變得艱難。
政治
2022年7月2日
2022年7月2日
長平觀察：香港很快就要實現「全過程普選」了
長平觀察：香港很快就要實現「全過程普選」了
習近平訪港稱「一國兩制」是個好制度。時評人長平認為，對於中共應對西方社會的關注來說，「一國兩制」的確是一個「好制度」。在朱鎔基時代，中共用它在國際舞台贏得了空間，成為全球化時代最大的受益者。
政治
2022年7月1日
2022年7月1日
香港選舉法改革：「愛國者」才有權參政議政
香港選舉法改革：「愛國者」才有權參政議政
中國官方的新華社報導稱，本周二，中國人大大幅度修正了香港的選舉法。觀察家認為，當局本著「愛國者治港」原則，將大大削弱民主派在立法會中的佔比。
政治
2021年3月30日
2021年3月30日
川普选情告急 一天五地奔波造勢
川普选情告急 一天五地奔波造勢
拜登在民調中持續領先，贏得總統大選彷彿指日可待。川普不願以「連任失敗的總統」之名被寫入歷史，瘋狂在各個選情緊張的州舉行造勢活動。
政治
2020年11月2日
2020年11月2日
川普与拜登的第二場電視辯論取消
川普与拜登的第二場電視辯論取消
因現任總統川普感染新冠，圍繞他與民主黨挑戰者拜登之間的第二次電視辯論形式發生激烈爭議。現在，有關方面宣佈取消此次辯論。而川普已經決定立即投入選戰活動——不管是否還有傳染風險。
政治
2020年10月10日
2020年10月10日
歐洲報摘：普選是香港唯一出路
歐洲報摘：普選是香港唯一出路
香港局勢仍在不斷升級。周二歐洲各國主要報刊均在顯要位置發表有關香港局勢的報導和評論，現摘編如下。
媒體
2019年11月19日
2019年11月19日
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