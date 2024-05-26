政治議題並非全部：馬克宏夫婦到訪柏林

在雙邊政治關係呈現緊張態勢的大背景下，法國總統馬克宏夫婦開始了對德國的國事訪問。除高層政治會談之外，馬克宏夫婦也將同德國普通民眾進行接觸。

（德國之聲中文網）法國總統上一次對德國開展國事訪問已經是2000年的事情了，當時擔任法國總統的還是希拉克。對於德法兩個近鄰來說，國事訪問間隔如此之久，似乎異乎尋常。不過，事實上，法國總統過去24年沒有對德國進行國事訪問，倒不是出於政治原因，畢竟每隔幾個月，德法雙方的政府總理和對口部長都會進行互訪。

此外，國事訪問活動中，政治也並不是主要議題，感受和體察德國的風土人情才是此行的重要目的。此次馬克宏來訪，德國的東道主並非聯邦總理，而是聯邦總統。除柏林之外，馬克宏夫婦還將訪問德勒斯登和明斯特。在明斯特，馬克宏將被授予威斯特法倫國際和平獎。

按照最初計劃，此次國事訪問原本應於去年七月舉行，但由於法國爆發騷亂，馬克宏夫婦臨時取消了行程。不過，目前法國的局勢也談不上穩定：歐洲議會大選在即，根據最新的民調，以雷朋為首的右翼民粹主義政黨「國民陣線」有可能會成為第一大黨。

今年六月的歐洲議會大選上，以雷朋為首的極右「國民陣線」有可能會成為第一大黨。 圖片來源： Christophe ARCHAMBAULT/AFP

此外，今年二月的一次民調顯示，法國民眾對歐盟的厭倦感正變得日益明顯。民調顯示，雖然法國是歐洲議會的所在國，但看好歐洲議會的選民佔比，偏偏在法國最低，而法國同德國一道，一向被視為歐盟的兩大支柱。

馬克宏：歐洲可能消亡

一個月前， 馬克宏在巴黎索邦大學發表演說時發出了「歐洲可能會消亡」的警告，他希望以這種振聾發聵的措辭敦促歐洲爭取更大的自主權，並為制定歐洲共同的防禦政策付出更多的努力。

這已經不是馬克宏第一次為歐洲描繪宏大願景。早在2017年，馬克宏就曾提出過設立歐盟財政部長的主張。當時，時任德國總理的基民盟政治家梅克爾給馬克宏潑了冷水，而現如今，德國總理肖爾茨雖然在X上發文盛贊馬克宏有關歐盟前景的講話提供了「良好的動力」，但卻並沒有對此做出具體回應。

巴符州路德維希堡德法研究所所長林格爾（ Marc Ringel）表示，德法在歐洲前景問題上的分歧，也是民族性格不同造成的。林格爾對德國之聲表示：「願景是法國人解讀某個事務時的常用方式，而德國人則不會這樣做。德國前總理施密特就曾說過：『那些常有願景的人，應當去看看醫生。』我認為，這是德國人的理性使然。」

德國忠於盟友 法國主張自主

涉及很多具體問題時，德法之間目前也存在著明顯的意見分歧：巴黎一貫明確主張發展核電，而儘管出現電力短缺，柏林還是決定關閉了最後的幾座核電站。馬克宏不排除向烏克蘭派遣地面部隊的可能性，而肖爾茨則對此表示堅決反對。德法兩國聯合研發新型坦克和新型戰機的計劃也都進展的極其緩慢。馬克宏期望，德國在推進其軍備計劃時，不僅應顧及法國企業，也應更多顧及歐洲企業，而德國則時常向美國夥伴購置軍火。

林格爾表示：「防禦事務一直是德法關係中的棘手問題，因為兩國的安全文化截然不同。德國一向主張同北約保持密切關係，而法國則更傾向於實現戰略自主。」

在援烏問題上，德法分歧日漸明顯。圖為澤倫斯基、馬克宏和肖爾茨在一起。 圖片來源： Thibault Camus/AP Photo/picture alliance

講法語的肖爾茨和講德語的馬克宏

基民盟主席梅茨（Friedrich Merz）前不久表示，德法關係目前已陷入過去幾十年來最糟糕的境地。梅茨甚至認為，在如何援助烏克蘭的問題上，肖爾茨和馬克宏之間已經出現「巨大裂痕」。今年三月，德法領導人共同出席的一次新聞發布會上，雙邊的緊張關係已經相當明顯。

不過，肖爾茨和馬克宏仍努力向外界傳達德法關係一如既往的訊號。在雙方發布的一份短影片上，德法領導人分別以對方的語言發表講話。有人在X平台上向馬克宏提問，德法婚姻是否已經走到了盡頭。肖爾茨則趕在馬克宏前面用法語對這個問題進行了回應：「親愛的朋友，大家好，我向你們證實，德法友誼萬古長青。」馬克宏也立即用德文跟帖：「謝謝，奧拉夫，我完全同意你的觀點。」

德法青少年交流活動非常活躍

那麼，除了渡假和品嘗紅酒之外，德法兩國民眾之間的友誼現在處於怎樣的狀態呢？林格爾援引今年三月的一次民調說到：「這份民調顯示，德國人認同法國為夥伴國家的比例仍一如既往的高，超過80%的德國人都認為，法國是一個值得信賴的夥伴，遠遠高於德國人對德國其他夥伴國家的認可度。法國人對德國的認同感也同樣很高。」

不過，德法民眾互相學習對方語言的興趣顯然有所下降。法國前總統德斯坦曾不無沮喪地表示：「德法民眾相互間往往還是借助英語進行溝通。」林格爾認為，作為國際通用語言，使用英語顯然更為方便，但這只是原因之一。林格爾表示，學習對方語言的熱情有所下降，也許恰恰是雙邊關係正常化所導致的：「雙方相互尊重，相互珍惜，但由於大家都以平常心態看待對方，努力學習對方語言的勁頭可能反而會受到影響。」

作為德法研究所的所長，林格爾對雙邊青少年交流活動的前景信心十足：「雙邊不僅有學校交流活動，還可以去對方國家實習、去法國做志願者。總之，德法之間各種交流活動有很多，而且大家的參與熱情也很高。」

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