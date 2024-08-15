投資「未來領域」：印總理莫迪見富士康董事長

印度總理莫迪與富士康董事長劉揚偉會晤，商談該公司的投資計劃。不久前，在中國有最大蘋果代工廠的富士康宣佈在河南投資10億元，包括佈局電動車製造和固態電池項目。

（德國之聲中文網）印度總理莫迪周三（8月14日）與富士康董事長劉揚偉會晤，磋商富士康的投資計劃。

莫迪在X平台發布二人會晤的照片，表示他向劉揚偉強調印度「在未來領域提供的良機」。莫迪還寫道，二人就富士康在印度卡納塔克邦、泰米爾納德邦和安得拉邦的投資計劃進行了很好的磋商。



莫迪希望富士康從中國向印度擴張，幫助人口第一大國印度向經濟價值鏈上游轉移。

路透社6月還曾報導稱，富士康在泰米爾納德邦的主要iPhone工廠將已婚女性排除在招聘範圍之外。

富士康承認在2022年的招聘做法中存在紕漏，稱已經採取應對措施，但「強烈駁斥存在招聘歧視的指控」。

近些年來，富士康在印度擴張，生產iPhone以及其它智慧型手機品牌產品，並有計劃生產AirPods耳機以及晶片。

儘管如此，去年7月，富士康退出與印度韋丹塔集團（Vedanta）的合資企業。該項目價值195億美元，旨在生產半導體。這使莫迪的印度晶片產業計劃受挫。

據路透社報導，富士康在印度為員工提供食宿以及約200美元的月薪。而在中國的招聘廣告顯示，富士康鄭州工廠iPhone生產線工人每月可賺400-800美元。

富士康衝突折射中國「清零」困境 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

富士康投資河南「新事業」

據中國《每日經濟新聞》報導，7月24日，富士康母公司鴻海發布公告，富士康科技集團將在河南鄭州投資10億元，建設「新事業」總部大樓。該項目涉及總部管理、研發、戰略產業發展、供應鏈管理等七大中心，還將佈局電動車製造和固態電池項目。

《河南日報》報導，7月22日，河南省政府與富士康董事長劉揚偉在鄭州簽署戰略合作協議。省長王凱表示，希望富士康堅定投資河南信心。王凱還出席了在鄭州航空港區舉行的富士康新事業系列投資項目啟動暨新能源汽車試制中心開工儀式。

本周三（8月14日），富士康公佈今年第二季度淨利潤躍升6%，原因是人工智慧伺服器的需求強勁增長。

據法新社報導，作為中國最大的民營領域僱主，富士康此前宣佈從電子組裝向其它領域擴張的雄心，大力投資向人工智慧技術市場進軍，並轉型為「綜合場景平台提供商」。

去年10月，富士康宣佈將與美國晶片巨頭英偉達合作創建“人工智慧工廠」——即強大的數據處理中心，推動下一代產品的生產。

此外，富士康還尋求將製造業供應鏈多樣化，而不僅侷限於中國大陸。中國三年嚴格的新冠清零政策以及中美關係緊張對富士康的生產造成衝擊。

富士康首席財務官黃德才表示，該公司在東南亞、歐洲、北美和南美的24個國家擁有205個基地，有調整全球產能的靈活性，滿足不同客戶及生產需求的能力，與其它競爭者相比存在優勢。

（綜合報導）

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