德語媒體：「頭破血流」僅僅是威脅台灣?

台海緊張局勢繼續引發德語區報刊的關注。《法蘭克福評論報》認為，鑑於經濟是北京的軟肋，那麼西方就應該主要用經濟手段來向中國施壓。《雷根斯堡報》指出，中國威脅的不止是台灣，而是整個西方世界，因此德國軍艦必須穿越台海以作示威。

（德國之聲中文網）《法蘭克福評論報》以「阻止台海局勢激化 」為題，刊發評論指出，北京此次對台獨勢力提出了「頭破血流」之警告，其嚴厲程度堪稱前所未有。

「僅僅因為賴清德在總統就職演講中說了台灣領導人該說的話：強調這個島國的獨立地位，北京就用激烈的言辭和軍事演習進行懲戒，這真是惹人注意。儘管北京經常威脅台北，但是這一次中國方面稱，台獨會在統一大勢面前撞得頭破血流。」

「面對這個被其視作分裂省份的島嶼，北京當局似乎越來越敏感。北京對台北施加壓力的意願正在增強，進一步引發了外界對中國可能按其自己方式解決台灣問題的猜測。」

「如果局勢繼續這樣交互升級，以美國為首的西方將不得不以更加清楚的方式向北京指出這一趨勢的後果。其實，激化衝突不符合任何當事方的利益。中國現在的弱點就是經濟增長疲軟，所以西方應該嘗試將摩擦限制在經濟領域。」

解放軍東部戰區發布的演習區域示意圖 圖片來源： https://mil.huanqiu.com

《雷根斯堡報》以「中國大規模軍演是對厭戰的西方發出的一個訊號 」為題，刊發評論認為，中國威脅的不僅僅是台灣，西方也將很快直面來自中國的挑戰。

「假如中國攻打這個擁有全球最重要半導體廠商的小島，或者全面封鎖台灣，西方又會作何反應？中共政權從未統治過台灣，也無權要求這麼做。所以自由世界必須清晰表明，決不接受中共併吞台灣。不過，只有在西方繼續支持烏克蘭保持力度不減、直至俄羅斯侵略者失敗，這樣的表態才有可信度。」

作者接著指出，今後幾個星期，德國海軍將去夏威夷參加環太平洋軍演，外長貝爾博克表示不排除軍艦穿越台灣海峽的可能性，而這將是德國政府堅決抗擊習近平霸權的表現。「對於中國而言，這會是一次挑釁，肯定會做出回應。但另一方面，要是德國被中國龍的威脅嚇倒，那麼之前對台灣的一切團結表態都將喪失可信度。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。