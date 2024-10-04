德語媒體：關稅表決通過並非一錘定音

歐盟理事會表決通過了針對中國電動車徵收附加關稅的議案。德國投了反對票。《法蘭克福匯報》批評歐委會推動關稅的報告論據不足，《經理人》則安慰各方稱事情尚未落幕。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》發表署名文章 ，批評歐盟做出的對中國電動車的關稅決定缺乏充分的理由。

文章認為，歐委會報告中"飆升的數據"缺乏分類。歐委會報告稱，"對2020年至2023年期間內，中國產電動汽車在歐盟的註册情況進行了研究。數據顯示，2020年的註册量為19000輛，2022年這一數字增長到了346000輛，增長幅度為1729%。三年內，中國產電動車的市場份額從2020年的3.5%上升到2023年的22.8%。"《法蘭克福匯報》的文章批評說，

"這段話沒有進一步分析這些數據背後的企業戰略。整體情況應該包括,歐洲汽車製造商在中國工廠生產，向歐洲市場出口電動汽車，如吉利為歐洲品牌沃爾沃和Polestar進行代工生產；特斯拉為歐洲市場生產的電動汽車。特斯拉於2022年後在德國建立了生產基地，部分取代了中國。

文章指出，歐盟結論中做出的預測與事實相悖，"歐洲企業從中國生產的汽車出口將保持穩定甚至下降，儘管大眾旗下的Cupra品牌剛剛推出了新款SUV Tavascan，這款車目前只在中國生產，並計劃批量生產向歐洲出口。"

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文章認為，歐委會預計中國品牌的電動車銷量將大幅增長，但這一說法的依據值得懷疑，原因是，"這一預測並非基於專門研究汽車市場預測的公司，而是源於'交通與環境'（Transport & Environment）這樣一個專注環保交通的利益組織的分析。該組織預測，到2024年，中國製造商以及像吉利這樣的中國控制的歐洲品牌在電動汽車市場的份額將達到約11%，2025年為14%，到2027年將增至20%。"

法蘭克福匯報還認為，歐委會報告使用的一些數據其實經不起推敲，因為它們均來源企業進軍歐洲市場時的宣告，實際怎樣，尚未得到深入調查。

目前的情形恰恰是，"中國製造商在德國銷售汽車面臨巨大困難，許多公司只是暫時註册了幾輛展示車。在2024年的前8個月裡，純中國製造商的電動車佔德國市場份額的6.6%，其中5.3%來自較早進入市場的MG品牌。此外，吉利旗下品牌如沃爾、Polestar以及Smart的市場份額為6.5%。"

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關稅表決通過了，然後呢？

《經理人》梳理了圍繞關稅事宜的若干問題 ，指出，表決之後歐委會仍有權在特定情況下停止關稅：

投票後，下一步棋怎樣走？

"關稅議案在歐盟理事會表決中獲得足夠多數支持，但未必自動從11月初開始徵收關稅。如果布魯塞爾與中國在談判桌上達成解決方案，歐委會可以停止關稅，即便之前多數歐盟國家已表態支持這一提議。"

德國政府在關稅問題上持怎樣的立場？

"在投票前，德國執政聯盟內各黨派意見不一。聯邦總理肖爾茨在辯論中作出最後決定，投票反對關稅。（主管該領域的）聯邦經濟部長哈貝克接受了這一決定。"

北京對關稅的態度？

"關於歐盟的額外關稅，北京指責其為保護主義行為。中國外交部表示，布魯塞爾無視事實，違反了世界貿易組織的規則，這只會對自身及他國家造成損害。中國支持通過談判解決分歧。今年9月，中國商務部長王文濤赴布魯塞爾等地進行協商。與此同時，北京也發出採取反制措施的威脅。

其中包括，從歐盟進口中國的乳製品和白蘭地等展開反補貼調查。中方表示，在白蘭地調查中發現存在傾銷問題，但暫時不會採取措施。

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摘譯自其它媒體，不代表德國之聲觀點

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