德語媒體：習近平的「新時代」

中國「十一」國慶到來之際，低迷的經濟卻令節日氛圍大打折扣。因新冠疫情而實施了近三年的停擺之後，受到重創的中國經濟一直難以恢復生氣。

（德國之聲中文網）《科隆城市報》發表評論寫道，75年前，毛澤東宣告中華人民共和國成立，75年後的今天，毛澤東的巨幅畫像仍懸掛在天安門城樓上，但中國又出現了一位像毛澤東一樣大權獨攬的新領導者-習近平。這篇題為《中國的新時代》的評論寫道：

「十月一日是中華人民共和國建國75周年的紀念日，但對14億中國人的大多數來說，現在值得高興的事情著實不多：青年失業率達到了創紀錄的高水準，疫情過後，疲軟的內需一直無力復甦，而房地產危機更是令中產階級的財富嚴重縮水。一個不爭的事實就是，經濟快速發展以及普遍的樂觀情緒已經成為過去。

這條東方巨龍正在失去活力嗎？對習近平來說，他祖國的轉型可能才剛剛開始。在他的第三個任期內，這位 71 歲的老人正全力以赴地從根本上改變共產黨過去幾十年來所履行的社會契約。

對這位黨的總書記和堅定的共產主義者來說，保持對意識形態的忠誠和保障國家安全才是最為重要的。他向人民承諾的，不再是發家致富，而是要增強愛國自信。在他的 『中國夢 』願景中，『嬌生慣養』的年輕一代應該勒緊褲腰帶，為建設強大的社會主義國家而努力工作。這個社會主義強國雖然在科技領域取得了諸多成果，在國際舞台上顯得日趨自信，但個人致富則不再受到鼓勵。恰恰相反，習近平在其歷次講話中已經多次明確表示，他反對以歐洲為樣本的『腐朽』福利國家，因為這樣會摧毀人民的『勞動意志』。」

評論指出，習近平的治國理政方式，究竟在多大程度上得到民意的支持，這一點無從考證，因為在中國，任何人膽敢對中央政府提出批評，都會遭到嚴厲的懲罰。

」過去幾年來，很多企業家選擇用腳投票：數十萬人前往新加坡、日本和美國移民。東部沿海城市的年輕人也對糟糕的經濟前景和這個不斷以其價值觀干預人們日常生活的政黨感到沮喪。

在中國，毛澤東的畫像仍隨處可見。 圖片來源： Jade Gao/AFP/Getty Images

不過，鄉下卻是截然不同的景象。很多人家裡仍掛著毛澤東畫像，而習近平掀起的反腐運動也被人們廣泛稱道。人們還喜歡不斷重複黨報的宣傳：外國到處都是戰爭和混亂，而在黨的保護下，中國已經成了世界上最安全的國家。」

《南德意志報》也就中華人民共和國成立75周年發表了長篇報導。文章寫道，在執政的中國共產黨看來，過去的75年是一段成功的歷史，是黨領導人民「從一個勝利走向另一個勝利」的歷史。在這種成功敘事中，找不到失敗和錯誤的蹤影。該報寫道：「必要情況下，中國的統治者總能當著人民的面去改寫歷史」。

「中國取得了一系列驚人的成就：75年以來，中國人的平均壽命延長了一倍多。1950年，千名新生兒中有四分之一在未滿周歲時就已夭折。而現如今，嬰兒死亡率已降至千分之八。2020年又實現了一個里程碑式的突破，習近平在這一年宣佈中國已經擺脫貧困。不過，也有人對此提出質疑。時任總理的李克強也在2020年表示，中國仍有六億人口月收入不足一千元。

當前的事態不容樂觀，這一點從中國海外項目開始追求『小而精』中也可以看出端倪。經歷了三十年的快速發展之後，中國現在面臨著嚴峻的問題。人口發展趨勢就是一個例證。70年代末開始，大多數中國人只被允許生養一個孩子，今天的現實說明政府當時嚴重決策失誤。目前，每五個人當中，就有一人超過六十歲，中國人口老齡化問題的嚴重程度可能很快就會趕超日本。養老金體制面臨崩盤，而醫保系統更是千瘡百孔。毛澤東當年要打造一個偉大的民族，而現如今，中國人口卻在不斷萎縮。」

摘譯自其它媒體，不代表德國之聲觀點

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