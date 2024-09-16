德語媒體：早該發出的訊號

9月13日，不顧中方的強烈反對，兩艘德國軍艦穿越了台灣海峽。這是22年來，德國軍艦首次穿越台灣海峽，自然也引起了德語媒體的廣泛關注。

（德國之聲中文網）《商報》發表評論稱，儘管中華人民共和國經常會做出不同的解讀，但穿越台灣海峽完全是符合國際法的正常行動，而絕不是什麼挑釁行為。這篇題為《早該發出的訊號》的評論寫道：

「巴登符騰堡號護衛艦和法蘭克福號補給艦周五穿過的海峽屬於國際水域，因此本應向所有船隻開放。現在可能有人會問：既然穿越行為會讓北京不高興，為何不為了保持和諧關係而放棄穿越行動呢？

答案是：在北京不斷試圖改變國際法的大背景下，穿越台灣海峽是必須要做的事情。簡單地說：中國試圖對這條重要的航線擁有最終發言權，也就是推翻現行國際法。有鑑於此，德國護衛艦穿越台灣海峽，並不只是要向中國發出訊號，表明捍衛自由航海權對德國的重要性。而且此行也是德國宣示捍衛現行國際法的決心。

德國國防部長皮斯托利烏斯：台灣海峽屬於國際水域。 圖片來源： Michael Kappeler/dpa/picture alliance

迄今為止，中國領導層對德國軍艦穿越台海一事，反應相對較為審慎。其他國家採取類似行動時，北京做出的反應則大不相同。今年夏季一艘荷蘭護衛艦穿越台灣海峽和東海時，曾一度出現劍拔弩張的危險狀況。」

荷蘭政府當時表示，中國戰機和直升機近距離靠近荷蘭軍艦和直升機，造成「不安全狀態」：

「需要不斷強調的是，台灣海峽屬於國際水域和國際空域，中國方面沒有任何理由接近荷蘭船隻。而荷蘭船隻今年六月的遭遇絕非首例。過去一段時間以來，尤其是美國軍機曾多次遭中國戰機危險靠近。專家們普遍擔心，戰鬥機如此靠近，一旦發生碰撞，將有可能會引發國際危機。

但願中國方面有朝一日會回心轉意，不再試圖改變國際法。而在此之前，像德國軍艦這樣的穿越行為則是各方義不容辭的義務。」



《時代》周報發表評論稱，德國軍艦穿越台灣海峽，表明德國政府有關外交政策的「時代轉折」絕不只是喊口號，因為維護亞太地區的和平穩定，也符合德國的自身利益。

「一般認為，一旦將台灣海峽的控制權拱手交給中國，其後果將比俄烏戰爭和中東危機的總和還要嚴重。因此，德國也將受到嚴重衝擊。台灣海峽事關自由民主的國際秩序，畢竟全球貿易的45%要穿越台灣海峽。而德國的筆記型電腦、手機、高科技產品和武器所需的現代化晶片中，90%來自台灣。

一旦供應鏈受阻，或者中國封鎖台灣海峽，整個世界就將無法獲得生死攸關的產品-晶片。一旦台海發生戰爭，全球經濟將陷入癱瘓，而中美兩個大國及其各自的盟友將兵戎相見。2024年一月，彭博社曾表示，圍繞台灣的戰爭將會造成大約十兆的經濟損失。這相當於全球經濟體量的10%，相比之下，俄烏戰爭或新冠疫情將是小巫見大巫。」

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