德語媒體：德國車商的喘息之機

德國《商報》注意到比亞迪電動汽車在德國銷售低迷，認為中國廠商只是遇到了暫時的困難，德國廠商很快就會重新面臨重壓。《日報》則抨擊德國政府正在坐視本國經濟再次陷入對專制國家的能源依賴。

（德國之聲中文網）杜塞道夫出版的德國《商報》以「比亞迪只不過讓德國本土車企稍稍喘一口氣 」為題，刊發評論指出，比亞迪電動車在歐洲銷售表現不佳很可能只是暫時現象。

「在中國本土，比亞迪早已擺脫了傳統派的束縛。在歐洲其他地區，比亞迪的整體表現也好於上一年。這體現了比亞迪的實力，也昭示著德國廠商將面臨持續壓力。」

「確實，對於比亞迪而言，德國市場銷售不佳是其擴張過程中的挫折，尤其是在歐洲盃足球賽之前，比亞迪還想靠主贊助商的身份擴大知名度。但是，同樣需要認識到的是：在汽車的故鄉遇到一些起步困難，並非什麼不可踰越的障礙。」

比亞迪的歐洲攻勢 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

作者接著指出，德國消費者對汽車的價格非常敏感，因此一旦比亞迪等中國廠商開始在德國推出低價入門型電動汽車，其銷量勢必快速上漲，屆時德國本土廠商就會受到重壓。

「新來者一旦找到了合適的售價，會發生什麼？通過上汽名爵MG4的例子就可見一斑。作為德國大眾在中國的合資夥伴，上汽集團的這款緊湊型電動汽車如今的銷售業績優於大眾的ID.3，而且這不僅僅是因為前者的售價比後者低5000歐元。」

「嘲笑他人者常常是先知，但他們也同樣常常預測錯誤。所以，德國汽車產業還是盡快做好自己的功課吧。」

位於德國東部薩克森州的Mayer Burger太陽能版工廠即將搬往國外 圖片來源： Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

柏林出版的《日報》則關注Meyer Burger、Solarwatt等太陽能廠商紛紛關閉德國境內的工廠。該報以「能源政策的依賴性 」為題，指出中國政府補貼本國太陽能產業，固然讓力推能源轉型的德國短期內有了更多物美價廉的產品，但長期而言卻會嚴重增加依賴性。

「如果中國政府出於政治原因或者經濟原因有這個意圖，就可以迅速讓德國的能源轉型陷入停滯。德國必須盡力確保能源轉型的推進，這不僅僅是出於氣候保護的考量，也是由於產業政策的因素。要是不大規模擴建可再生能源，德國經濟就會陷入困境----德國自民黨的高層可能還不清楚這一點，但是北京肯定很瞭解。」

「現在採取措施支持德國本土廠商為時未晚。企業依然願意改變計劃，保持德國境內產能甚至重新擴大產能。但這樣的前提是德國政府立刻、而非幾年後支持他們與中國廠商的不公平競爭行為展開鬥爭。」

「俄羅斯入侵烏克蘭，暴露了德國在能源方面的致命依賴性。如今，德國現任政府正在犯下和依賴俄羅斯天然氣相類似的錯誤。這真是一場鬧劇。」

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