德語媒體：小心上中國的當！

一名中國女子因涉嫌間諜活動在德國被捕的消息引發了德媒的廣泛關注。《中德意志報》指出，外國情報機構，尤其是中俄正日益將目光聚焦於德國。與此同時，歐盟本周將就中國電動汽車關稅進行投票表決。中國製造商提出設定最低進口價格作為妥協方案，然而《經濟周刊》發出警告，歐洲不應輕易上當。

（德國之聲中文網）「這聽起來就像是一部間諜小說。一名疑似中國間諜的人得到了一個德國另類選擇黨政客的信任，並在歐盟議會進行間諜活動。同時，他還通過一名女特工獲取了關於武器運輸的敏感訊息。」德國《中德意志報》（Mitteldeutsche Zeitung）本周一（10月1日）發表的評論這樣開頭寫道。

然而，德國聯邦檢察署確信，這不是一部特工小說的劇本，而是在德國發生的現實，標題為《落入間諜的視線》 （Im Fadenkreuz von Spionen）：「聯邦檢察署的調查證實了憲法保衛局等機構多年來一直發出的警告：德國近年來日益成為外國情報機構的目標。」

作者Jan Schumann指出，尤其是中國和俄羅斯。而德國必須清楚地意識到，自己已深陷於一場激烈的對抗之中，這場對抗也包括冷戰時期的間諜手段。文章寫道：「德國選擇黨（AfD）政客克拉在當前案件中扮演的具體角色，還要等待進一步的調查。有可能克拉只是被一名中國高明間諜所矇蔽，為其打開了進入歐盟議會內部的大門。」

當心中國的把戲

本周五對中國電動汽車行業來說是一個決定性日子：10 月 4 日，歐盟 27 個成員國將就歐委會計劃對中國汽車製造商徵收高達 35.3% 的懲罰性關稅進行投票表決。然而，在幕後，北京政府仍在努力與歐委會談判達成協議。最近幾周，比亞迪和蔚來等中國製造商多次提出設定最低進口價格。德國《經濟周刊》（WirtschaftsWoche）本周一發表的一篇評論發出呼籲：「歐委會和歐盟成員國不應與對方達成交易。中國的補貼制度並不透明，除了財政補貼外，還有許多非財政援助，例如對原材料、研究或資本的優先獲取。毫無疑問，在「中國製造 2025 」和 「新質生產力 」的框架內，共產黨已經並將繼續大力支持本土企業。

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標題為《當心中國的把戲！》 （Vorsicht vor dem China-Trick!）的文章指出，雖然設定最低進口價格在最理想的情況下，可以阻止中國企業在歐盟內使用其傳統的經濟戰略，通過強硬手段將對手逐出市場，但這仍會為中國製造商帶來可觀的現金流。

作者Thomas Stölzel寫道：「他們可以利用這些資金在非歐洲國家和中國市場上對西方製造商發起更猛烈的攻擊。而拉丁美洲、非洲和東南亞對於大眾、標致和雷諾等製造商而言，都是極為重要的市場。」

文章接著指出，歐洲政策的目標必須是創造所謂的 「公平競爭環境」，即為所有企業提供相似的競爭條件。

摘譯自其它媒體，不代表德國之聲觀點

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