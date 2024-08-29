德語媒體：北京更青睞川普？

《新蘇黎世報》認為，沙利文在北京肯定和中國領導人談了卡瑪拉‧哈里斯今後的對華政策。該報評論員猜測，北京可能更希望川普胜選，因為這有損美國的國際形象。《法蘭克福匯報》則建議德國車企複製中國電動汽車的經驗到其他國家。

（德國之聲中文網）就美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)訪問中國，瑞士《新蘇黎世報》以「卡瑪拉‧哈里斯是誰？對於中國政府而言，她就是一個重大不確定性因素 」為題，刊發評論指出，沙利文和中國領導人會面時一定談及了這位對外交涉獵不深的民主黨候選人一旦勝選後的美國對華政策。

「中國的宣傳機關面臨極其嚴峻的挑戰。拜登宣佈退選，讓北京的官員們頭痛不已。在社媒平台上，讚揚拜登退選決定為愛國或者無私行為的帖子都會遭到刪除，因為這可能隱晦地讓人聯想到習近平：後者在2018年取消了領導人任期限制，理論上他現在能終身執政。」

「川普与拜登之間的選戰本可以給中共提供一個抹黑民主體系的契機：美國民眾只能在兩個邪惡的老年白人男子之間做出選擇。可是現在，一個59歲的黑人女性有機會成為美國總統。」

「對於中國而言，川普与卡瑪拉‧哈里斯也是兩害相權。中國熟悉川普，卡瑪拉‧哈里斯則是重大不確定性因素。從這個角度而言，川普也許就是兩害相權取其輕的選擇。他儘管難以預測，但是川普的單邊蠻干、『美國優先』政策會損害美國的國際形象，這對中國反而是有利的。」

德國車企能不能把在中國市場學到的先進經驗複製到其他國家？圖為寶馬在沈陽的生產線 圖片來源： Xinhua News Agency/picture alliance

《法蘭克福匯報》以「一分為二的汽車世界 」為題，刊文分析了為什麼電動汽車市場在中國方興未艾、歐美市場的燃油汽車比例依舊居高不下。

「汽車業界的一分為二其實有著產業結構以及文化方面的原因。一方面，許多西方國家存在長期的產業結構薄弱環節，這些國家沒能建立其良好的充電網點。而在中國，電網至今仍在擴張，況且中共有著更大的干預能力，所以充電網點建設順利得多。中國的電價低廉，人口密集的中國特大城市裡，汽車的平均行駛距離更短，更適合電動汽車的使用場景。」

「對於中國政府而言，電動汽車也能帶來戰略優勢：這些汽車都是在本土工廠裡生產的，能在本土創造就業崗位，還能讓民眾產生自豪感。此外，電動汽車產業也能提升中國的科技形象以及氣候保護形象，並降低對外國科技以及進口石油的依賴性。對於德國以及歐盟而言，上述幾點並不能構成類似的優勢。歐洲甚至會因為汽車電動化而損失就業崗位，而且由於中國的電池技術領先、原材料方面也有優勢，歐洲還會因為電動化而加深對中國的依賴度。所以，歐盟對快速轉型電動汽車並沒有那麼強的興趣。」

德國車商：賣不動的電動汽車 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

文章接著指出，中國購車者更年輕、更注重各種數字化甚至娛樂功能，而相對年長的德國消費者則注重駕駛體驗以及使用壽命；植根於內燃機深厚傳統的德國汽車文化也造成了德中兩國汽車市場的重大差異。

作者建議，德國車企應該努力同時適應兩邊的市場，既不放棄中國市場，也不冷落歐洲市場；短期而言這固然意味著更高成本，「但長遠而言，同時存在於兩個不同的汽車世界將能形成優勢。車企能在中國學到經驗，運用到其他市場。由於地緣政治因素或者文化因素，中國車企是否能在西方站住腳還是一個未知數。在某種情形下，德國車企甚至不必生產最優秀的電動車。也許在不少國家的市場，只要能生產中國以外最好的產品就已然足夠。」

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