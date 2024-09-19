德語媒體：以其人之道 還治其人之身

（德國之聲中文網）出生率下降、老齡化嚴重等問題已經困擾中國社會多年，但直到最近，中共才下定決心，逐步提升退休年齡。《南德意志報》發表評論稱，這一發展說明，即便是實行一黨專政的獨裁國家中，推行不受民眾歡迎的措施時，也會顯得猶豫不決。這篇題為《換湯不換藥的老配方》的評論寫道：

「正是出於對這類不受歡迎措施的恐懼，使得習近平遲遲不肯為提升本國內需做更多的事情。專家認為，中國經濟已經罹患『新冠長期後遺症』：陷入危機的房地產以及前景不明朗的就業市場，令消費者不敢花錢。同2023年一樣，今年要想實現5%的增長目標，北京恐怕只好在統計數據上發揮創意了。

非但沒有進行大膽嘗試，例如以增加社會支出的方式提升民眾的安全感，這些國家資本家們反而採用了換湯不換藥的老套路。他們希望通過建立新工廠和增加出口的方式，來走出當前的困境。事實上，中國現在就已在生產全球產品總量的三分之一，因此已經沒有任何國家會在不損害本土工業的前提下，去接受那些滿載中國貨物的貨櫃货輪。但北京卻對此視而不見。

工業國家以關稅手段尋求自保的同時，中國正在全球南方尋求夥伴。很多非洲國家抱怨稱，鑑於中國國內的房地產危機和疫情後果，用於一帶一路倡議的款項變得越來越拮據，而還債壓力卻在與日俱增。與此同時，非洲國家同中國的貿易逆差也在不斷加大。非洲主要向中國出口原材料，而由於中國國內總體需求的下降，目前對非洲原材料的需求也在減少。前不久，中非合作論壇上宣佈的價值數千億美元的一攬子計劃，能否使中非貿易恢復均衡，仍是一個值得懷疑的問題。不過，只要歐洲大陸上，沒有人切實對非洲發生興趣，那麼非洲大陸也就只好繼續依賴中國了。然而，一旦下一個非洲國家陷入債務陷阱，那歐洲也必將會受到影響，比如愈演愈烈的難民潮。」

評論指出，在可再生能源、電池以及電動車技術領域，歐洲已經落後於中國，所以也需要獲得中國在上述領域的投資。

「如果歐洲人不能合理利用自身的市場地位，將會產生新的依賴。面對這一局面，歐洲人能否團結一致將是成敗的關鍵。匈牙利總理歐爾班在莫斯科和北京所單獨發起的『和平之旅』，以及西班牙首相桑切斯在關稅問題上機會主義的回馬槍，只會給歐洲帶來損失。」

為了避免讓來自中國的電動車大量湧入歐洲市場，並對歐洲本土的汽車工業造成衝擊，歐盟推出了關稅計劃。《商報》發表評論稱，徵收關稅的舉措可能也會帶來附帶的積極效應，那就是吸引中國廠家直接在歐洲投資建廠：

大眾公司是以合資方式進入中國市場的第一家德國車企。圖為1985年設在上海的裝配車間。 圖片來源： Wolfgang Weihs/dpa/picture-alliance

「歐盟本可以做更多的事情。通過同中國、台灣、韓國和以色列等技術進步國家的企業建立合作關係，歐洲企業可以借此彌補自身在電動車和數位科技領域的欠缺，並提升歐盟內部的外國直接投資。過去數十年以來，中國一直在使用這樣的策略：為了在綠色科技領域佔據全球霸主地位，北京強迫西方企業同本土企業進行合資，而為了獲得進入中國巨大市場的渠道，西方企業也只好聽之任之。

現在情況已經發生了根本性的變化：中國已經成為技術先進的經濟體，正在為其電動車產品尋求進入歐盟巨大市場的渠道。為了提升歐盟的境外直接投資和競爭能力，歐盟也應效仿中國的工業政策，要求中國的電動車廠家同歐洲本土廠家建立合資企業，以獲取進入歐盟市場的渠道。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。