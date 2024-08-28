德語媒體：中美衝突 天長地久

美國國家安全顧問沙利文到訪北京，能不能改善美中關係？《南德意志報》認為這不太可能，因為兩國之間的許多實質性矛盾都涉及核心利益，並無調和空間。《法蘭克福匯報》則繼續關注加拿大效仿美國對中國產電動汽車加徵關稅，並分析西方國家的真正動機。

（德國之聲中文網）《南德意志報》以「中美衝突才剛剛開始 」為題，刊發評論指出，外界不宜對美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)的北京之行抱有過高期望，因為在台灣、人權、烏克蘭等議題上，兩國之間的矛盾是無法調和的。

「自上屆美國總統川普以來，中美關係就處於自由落體狀態。不論是南中國海的緊張局勢，還是台灣問題，抑或是科技方面的對抗，兩國爭端幾乎在所有領域升級。一直到2023年11月美中元首會晤、雙方並且花費了好幾個月進行會談後，局勢才稍微有所緩和。」

「其實，美國人重拾更負責任的對華政策，還要歸功於歐洲以及亞洲盟友的施壓。而在中國一邊，習近平也面臨國內的經濟困境以及民眾的不滿，後者還對中國日趨孤立的國際角色感到失望。然而，雙方的略微妥協並沒有改變這場衝突的本質：合作共贏的時代已經結束了，各國正在為權力與勢力範圍你爭我奪，美中雙方都想依照自己的利益去制定國際規則。」

作者接著指出，鑑於台灣、人權、烏克蘭都是涉及中美各自核心利益的無法調和矛盾，因此沙利文的北京之行注定無法取得突破性成果；但是兩國高層能夠坐下來談判，至少有助於為這場曠日持久的衝突劃定紅線、避免升級。

「然而，要是川普11月再次當選總統，美中關係就可能再度極端緊張。民主黨候選人卡瑪拉‧哈里斯其實也不是美中關係穩定的保障。所以說，中美關係的管控就是21世紀的重大挑戰，這個問題並沒有簡單的答案。而且，這場衝突才剛剛開始。」

中國的電動汽車產能正在快速擴張 圖片來源： Liang Zhen/dpa/picture alliance

《法蘭克福匯報》以「中國製造 」為題，繼續關注加拿大近日作出的對中國產電動汽車大幅提高關稅的決定。作者認為，對物美價廉的中國汽車加徵懲罰性關稅並非公正的舉措。

「和中國打交道依舊很艱難。誠然，中國政府為本國的電動汽車產業發展提供了巨額補貼，但是其成果卻是相當不錯且便宜的電動汽車。所以，在氣候保護方面雄心勃勃的加拿大如今大幅提高關稅，將中國產電動汽車拒之門外，這種做法真的符合國家利益嗎？」

「美國車企沒能研發出具有市場競爭力的廉價電動汽車，哪怕高端車型的銷量都沒能達到預期，美國企業如今不得不下調生產計劃。其實，美國廠商也接受了巨額補貼，扶持這些企業肯定也是有利可圖的。但是話說回來，如果這些能夠聯網的汽車不是來自一個可能利用其進行窺探的專制國家，也許能更容易獲得上市許可。」



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