德語媒體：中俄聯手挑戰國際秩序

《商報》發表評論稱，中俄日趨緊密的雙邊關係，標誌著美國地緣政治影響力的衰減。《明星》周刊評論稱，北京故意為普丁來訪營造老友重逢的氛圍，就是為了展示對華盛頓的蔑視。

（德國之聲中文網）《商報》發表評論稱，上周俄羅斯總統普丁同中國黨和國家領導人習近平的會晤是對現行國際秩序的挑戰。這篇題為《向國際秩序宣戰》的評論寫道：

「前不久，一名美國政府官員稱，俄中合作是『地獄聯盟』。而數小時之後，俄羅斯總統普丁飛抵北京，並受到中國國家主席習近平的熱烈歡迎。上周五結束的此次訪華行程，奢華和親密無處不在。對於美國總統拜登而言，中俄結盟是其總統任期內的一大敗筆。拜登承諾『民主要比專制更為強大』，但事實卻恰恰相反，因為，世界上專制政權相互結盟的速度越來越快，戰略意圖也越來越強。

世界各地， 那些所謂的『壞角色們』正在製造越來越多的既成事實：例如，得益於從中國進口的貨物，俄羅斯得以繞過西方國家的大部分制裁措施，而且北京還在積極幫助俄羅斯重建軍火工業。伊朗向俄羅斯出口短程彈道導彈和無人機，北韓向俄羅斯運送了數以百萬計的炮彈。一些美國分析家們甚至認為，北韓供給俄羅斯的彈藥數量已經超過了西方向烏克蘭提供的炮彈。

"作為俄中合作『新階段』的組成部分，中俄雙方還簽署了一份戰略性文件。" 圖片來源： Sergei Bobylov/AFP/Getty Images

作為俄中合作『新階段』的組成部分，中俄雙方還簽署了一份戰略性文件。這是對以美國為首的國際秩序的宣戰。這份文件中充滿了指責，並威脅美國『必須結束其霸權努力』。中俄聯手大秀肌肉，也標誌著美國的地緣政治影響力正在逐步消減。一個慘痛的事實是：拜登曾試圖阻止普丁發動侵烏戰爭，但未能成功。在以哈戰爭中，他不斷敦促停火並倡導兩國方案，但他的影響力明顯變得非常有限。」

評論指出，美國政府前後矛盾的對華戰略，已經令懲罰性關稅難以給北京留下深刻印象。

「在當前的美國總統選戰中，未來美國應扮演怎樣的角色已經成為核心議題。拜登和川普的電視辯論中，人們將頻繁聽到習近平、普丁和金正恩等名字。但事實上，無論是拜登，還是川普，似乎都沒有就如何結束俄烏戰爭、如何使西方實現長期穩定製定出方案，這一點，也是最令人不安的。」

對於普丁訪華受到的崇高禮遇以及中俄關係日漸靠攏的趨勢，《明星》周刊發表評論寫道：

「在西方人看來，中國的迎賓儀式似乎有些怪誕，比如讓一群孩子手舞彩旗列隊歡迎。但細究之下，其實不難發現，這是毛時代特色的現代化再版。而訪客普丁在這種迎賓儀式中則獲得了最金貴的禮物：情感。習近平在公共場面出現時，往往表現得像一個機器人：僵硬木訥、揮手的同時露出無緣無故的微笑。散步是峰會的必選程序，中俄兩國領導人相當放鬆，一幅老友重逢的畫面。接下來的場景更是前所未有：兩人再次共同散步，而且沒有配搭領帶。如果有人說，兩人的放鬆程度已經到了極致，那就大錯而特錯了，告別之際，北京的統治者還給了莫斯科來賓一個緊緊的擁抱。」

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