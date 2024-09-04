德國車企信心低迷 大眾要打破「鐵飯碗」

在德國汽車製造業陷入了景氣低迷之際，大眾公司宣佈緊縮開支，不排除關閉德國境內工廠。分析人士指出，大眾在中國市場風光不再，影響到整個集團的前途，而其中電動車是關鍵。

（德國之聲中文網）數據顯示，德國汽車製造業的商業氣氛在8月份明顯慘淡。慕尼黑Ifo經濟研究所公佈的一項企業問卷顯示，在7月之後，體現行業景氣的指數在8月繼續大幅下滑。

Ifo研究所的汽車業專家維爾福勒（Anita Wölfl）對路透社表示，德國汽車業的信心正在"直線下跌"。原因是企業對未來6個月的訂單形勢極為悲觀。商業預期指數跌至-40.5點，7月份時為-29.5點。"德國汽車企業缺少新訂單，尤其是來自國外的訂單。"

出口預期參數已連續3個月明顯下降，達到了長時間以來的低谷。對用工崗位的預期也隨之下滑。

大眾打破30年承諾

此前，行業龍頭大眾汽車宣佈的緊縮裁員計劃引起震動。大眾表示，不得不進一步節約開支，不排除關閉工廠的可能性。這一表態掀起了軒然大波，因為過去30年大眾一直恪守不在德國大面積裁員的承諾，這一保障距離2029年到期還有5年。

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這一宣佈對大眾雇員和工會無異於當頭一棒。沃爾夫斯堡（大眾總部）所在的下薩克森州金屬行業工會（IG-Metall）的門特魯普（Jan Mentrup）對德國之聲表示，"我們只能告誡為盈利不擇手段的大眾高層，不要觸碰勞資協定和就業保障。大眾需要的是有未來潛力、受顧客歡迎的產品。"

長期關注汽車行業的德國記者菲力克斯‧李（Felix Lee）對德國之聲指出，大眾的困境與其在中國市場業績不佳直接相關。他說："中國是大眾最大的單一市場，每兩輛大眾車就有一輛是在中國銷售的。而大眾目前在中國的市場份額迅速縮水。2022年前大眾還是領頭羊，現在已經被比亞迪遠遠超過。"

他認為大眾的問題是在電動車領域明顯落後，在中國的市場份額只有2%-3%。同時燃油車在中國的銷售也在走下坡路。"大眾看到，要想在與中國同行的競爭中不敗下陣來，就必須大力投資研發電動車，大眾在德國要緊縮開支，也是為了能在中國加大投資。"

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跟中國市場轉型

其他專家指出，減少生產線和工人數量是汽車業發展的趨勢。Ifo研究院工業經濟和新技術研究中心的主任法爾克（Oliver Falck）對路透社表示，向電動車轉型意味著不再需要那麼多工廠，因為電動車結構更簡單。德國車企迄今沒有放棄雙重策略，一邊生產燃油車，一邊推出更多電動車，"但現在尤其電動車銷售疲軟，不論是國內還是國外市場"。

法爾克說，向電動車的轉型是艱難的，德國汽車行業還要度過一段很長的"飢渴期"才能迎來轉機。但他對未來仍抱樂觀態度，儘管德國車企"不會再保有從前那麼高的市場份額"。另外他還認為，德國消費者不會蜂擁購買中國電動車。

菲力克斯‧李認為，在可預見的將來，中國仍將是全球最大最重要的汽車市場，如果不能在中國成功，在全球市場也無法躋身前列。因此德國車企和政治決策者必須痛下決心推進向電動車的轉型，不應再顧戀燃油車，"因為中國已經轉向了電動車"。

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"拼速度不是德國人的強項"

他補充說，像大眾這樣的德國車企，當然有雄厚的技術和人才基礎。但是在中國，研發的進展速度非常之快，尤其是在電池和軟體開發兩個關鍵領域已經遙遙領先。"拼速度肯定不是德國工程師的強項。"

法爾克還指出，"德國乃至歐洲都已是老齡化社會，未來的銷售市場在世界其它地方"。在德國生產所有產品早已成為歷史。2018年以來德國車企在中國生產的汽車數量就已超過德國。

但他並不擔心這一行業會出現大規模失業，因為汽車生產廠工人的年齡高於德國雇員的平均年齡，一部分人可以通過提早退休或補償金免於失業。"未來幾年我們將遇到的不是勞動力過剩，而是勞動力短缺的問題。"

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