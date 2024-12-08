德國趨勢：民眾對經濟最為憂心

德國近一半的人對該國疲軟的經濟感到擔憂。總理肖爾茨領導的社民黨民調支持率有所回升。這是德國電視一台「德國趨勢」發布的最新民調結果。

（德國之聲中文網）在德國民眾看來，陷入困境的德國經濟是該國本月（2024年12月）最緊迫的問題。這是民意研究機構infratest-dimap本周受德國電視一台"德國趨勢"委託進行的民調結果。參與調查的約1300名代表性受訪者中，有45%表示，經濟形勢是目前最重要的問題。

這樣的調查結果並不讓人感到意外：在大眾汽車等工業公司將要裁員並關閉工廠的消息傳出後，人們對就業問題產生了極大擔憂。 23%的受訪者則認為移民和難民是最重要的問題，18%的人認為烏克蘭、中東戰爭等全球眾多武裝衝突是最緊迫的問題。

但佔主導地位的是對經濟未來的擔憂，這也符合專家關於德國經濟來年即便增長也只是微不足道的預測。 相比之下：三年多前，也就是2021年9月上一屆聯邦議院舉行選舉時，只有7%的受訪者對經濟前景感到擔憂。



執政的社民黨民調支持率略有改善

就在一個多月前的11月7日，由社民黨、綠黨和以親商的自民黨組成的德國政府也因應對經濟疲軟的政策紛爭而垮台。自民黨離開了政府，總理肖爾茨（社民黨）此後與綠黨一起組成少數派政府繼續執政。因此，明年2月23日，德國將提前舉行聯邦議院選舉。

如果本周日就舉行聯邦議院選舉，那麼以基民盟主席弗里德里希‧梅爾茨為首的基民盟和基社盟組成的保守派將成為贏家。儘管與11月中旬的調查相比，基民盟和基社盟的支持率略有下降，但仍以32%的支持率遙遙領先於競爭對手。

肖爾茨總理領導的社民黨民調支持率有所回升，目前達到16%。部分為右翼極端主義的"德國另類選擇黨"(AfD) 獲得了18%的支持率。而自民黨只有4%的支持率，不能夠進入聯邦議院。此前，在德國總理肖爾茨因爭議解除自民黨籍財政部長林德納的職務後，自民黨離開了聯邦政府。

在已經開始的選戰中，肖爾茨希望將自己形容成一個"和平執政者"，雖然支持烏克蘭對抗俄羅斯，但也不惜一切代價阻止德國和北約捲入戰爭。

此外，他不想向烏克蘭提供可以到達俄羅斯境內目標的遠程武器。 德國人對此反應一般。

基民盟主席梅爾茨（左）和現總理肖爾茨（右)在民調中的表現都差強人意 圖片來源： Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

政治領袖的支持率不高

當被問及哪些政治家的工作令人信服時，沒有哪一位領導人獲得了好成績。基民盟主席梅爾茨以30%的支持率位居榜首，領先於綠黨總理候選人、經濟部長哈貝克。 儘管與11月份相比，更多人對肖爾茨總理的工作感到滿意，但他的支持率仍然很低，僅為23%。

德國基礎設施破舊，人員嚴重短缺，官僚主義嚴重，就移民問題的爭議加劇了社會的兩極分化。

傳統上，德國人對影響深遠的改革猶豫不決。但現在不一樣了：48%的受訪者認為許多事情必須從根本上改變，46%的受訪者贊成進行一些路線修正。只有3%的人認為可以保持現狀。

根據這項最新調查，德國總理將在聯邦議會選舉後易人。屆時，最有可能的情況是基民盟領導人默爾茨擔任總理，並與社民黨組建政府。

不過，目前距離大選還有兩個多月，在風雲變幻的當今可謂尚有不少時日。Infratest-Dimap的這次調查是在本周初（12月2日至4日）進行的，對約1300名德國公民進行了調查。

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