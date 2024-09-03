德國經濟界對右翼勢力在德東地區的崛起感到擔憂

德國另類選擇黨（AfD）在薩克森州和圖林根州的勝利讓商界領袖對德國東部的經濟前景感到擔憂。這一選舉結果會打擊德國的就業和投資嗎？

(德國之聲中文網)德國另類選擇黨（AfD）在上周末的地方選舉中成為圖林根州最強大的力量，在薩克森州幾乎與基民盟 (CDU) 持平，這證實了人們對東德部分地區政治向右轉的擔憂。

選舉結果公佈後，選項黨領導人魏德爾（Alice Weidel）和赫魯帕拉（Tino Chrupalla）提出要參與地方執政，並聲稱將組建包括其政黨和保守黨基民盟在內的中右翼聯盟。然而，基民盟拒絕與德國另類選擇黨進行任何合作，並強調維持針對極右翼的政治防火牆，排除與該黨的任何關聯。

選舉前，工會和商界代表都對德國另類選擇黨獲勝可能帶來的經濟影響表示擔憂。投資者會因為擔心選後可能出現的不穩定和不友好的環境而望而卻步。

例如，專門拯救陷入困境公司的投資者扎赫特 (Olaf Zachert) 曾警告說，「資本是一隻害羞的鹿」，潛在的投資者不會在他們覺得不受歡迎的地區投資。他告訴德國之聲，德國另類選擇黨支持率的上升將使許多投資者承諾在薩克森州和圖林根州開展新業務之前三思而後行。

經濟界和經濟學家的焦慮

地方選舉結束後的第二天，德國僱主協會 (BDA) 主席強調了經濟繁榮與政治穩定之間的關聯，並表示德國另類選擇黨的崛起反映了「公眾的深切焦慮和對德國目前正朝著正確方向前進的信心不足」。他將地方選舉結果右轉部分歸咎於德國總理朔爾茨施行的現行政策，並呼籲紅綠燈政府改變其政策。

該協會主席杜爾格爾（Rainer Dulger）在接受德新社採訪時說：「地方選舉結果對聯合政府來說是一個明確的警告。任何政府都必須始終牢記確保就業和社會凝聚力。」

一些經濟學家也表示，德國東部本已嚴重的熟練勞動力短缺的現象可能會加劇，而且可能引發企業外流。

德國經濟專家委員會（German Council of Economic Experts）主席施尼策（Monika Schnitzer）表示，圖林根州和薩克森州的公司可能在全球爭奪資質技工方面處於不利地位。國家機構和教育機構已經面臨人員短缺的問題，這種情況可能會加劇，尤其是考慮到德國另類選擇黨反對技術移民的立場。

德國經濟研究所 (DIW) 所長弗拉茨舍爾 (Marcel Fratzscher) 也表達了同樣的擔憂，他預測就業和外國投資將減少。他認為，德國另類選擇黨提倡貿易保護主義、減少移民、減少開放和多樣性的政策可能會導致公司和技術工人外流。這種外流可能會導致更多公司破產和遷移。

「年輕、更有技能的公民將離開這兩個州，前往他們覺得更有價值的地區。」弗拉茨舍爾告訴路透社。

德國經濟研究所 (IW) 負責人胡瑟 (Michael Hüther) 表示，德國另類選擇黨的崛起「不是一個積極的訊號」，因為企業需要「政治和制度穩定」。他還認為，單靠更多的社會政策並不能阻止選民支持民粹主義政黨。相反，一個「積極主動的投資國家」是防止經濟衰退的必要條件。

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選後的變與不變

德國訊息技術、電信與新媒體協會（BITKOM）主席溫特格斯特（Ralf Wintergerst）也對德東兩個州的選舉結果感到擔憂。他強調德國必須繼續保持一個「開放和創新的國家」，而選項黨並不代表這些價值觀。他強調說：「如果沒有外國人才，薩克森州計劃中的半導體工廠將無法運轉。」他強調說，這些專家可以靈活地選擇工作地點。

凱投宏觀（Capital Economics）警告不要將這些州的選舉結果推斷到聯邦層面，不過選項黨的一些立場可能會影響主流政黨的計劃。該機構高級經濟師帕爾梅爾斯（Franziska Palmers）在寫給投資者的一份報告中表示，德國「不太可能偏離其嚴格的財政政策，無論是在國內還是在歐盟內部。」

德意志銀行的分析師也淡化了選舉結果，稱它們「不是明年下一次聯邦選舉的風向標」。德意志銀行的分析師預計，德國經濟政策只會出現「暫時的風險」，尤其是勞動力短缺，而不會發生根本性轉變。

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