德國特斯拉工廠病假率超高 人事部對病假員工突擊家訪引爭議

(德國之聲中文網)據德國《商報》報導，特斯拉位於德國布蘭登堡州格林海德（Grünheide）的工廠今年8月工人病假率高達17%。9月雖有所下降，但依然高達11%。該廠雇員總數為1.2萬人。

據《商報》掌握的工廠內部會議錄音所示，工廠開始對請病假的員工進行突擊家訪。

該廠人事部負責人戴姆勒（Erik Demmler）說，企業並不是懷疑所有請病假的員工。 他在接受《商報》採訪時說：「我們簡單地挑選了30名請病假請了很長時間的員工。我們發現的情況非常非常複雜。」他表示，一些員工當著他的面關上了門，其他人則威脅要報警。他聲稱自己感受到「潛在的攻擊性」。

戴姆勒在公司內部會議上通報了員工缺勤率。今年第32周（即8月初）達到了15%，第33周更是達到了17%。隨後格倫海德的工廠關閉了兩周。9月份，固定員工的缺勤率為10%到11%。工廠方面表示。雇傭的臨時工數量超過1500人，他們在相同的條件下工作，病假率僅為2%。

《圖片報》報導稱，去年7月，特斯拉格林海德廠廠長逖裡希（André Thierig） 在一次工作會議上就曾抱怨過員工「過度懶惰」。逖裡希當時說：「我們不會容忍一些人累死，一些人懶死。」他說，他的工廠裡沒有空間容納那些早上「起不來床」的人。

據報導，特斯拉格林海德廠計算未來向缺勤率低的員工提供獎勵。缺勤率低於5%的員工可以獲得1000歐元的獎金。廠長逖裡希表示，目前已經看到「改善的效果」，未來也不排除再開展「家訪」行動。

德國最大的工會組織IG Metall工會柏林-布蘭登堡-薩克森州地區負責人舒爾茨 (Dirk Schulze) 認為，對特斯拉員工進行家訪是針對超級工廠病假率採取的又一個荒謬行動。他指出，該工廠的病假率長期以來明顯高於平均水準。他說：「如果工人人手不足，生病的工人就會承受壓力，而那些仍然健康的工人就會因額外的工作而負擔過重。如果工廠管理層真的想降低病假率，他們就應該打破這種惡性循環。」

特斯拉格林海德工廠員工請病假比例過高一事也引起了首席執行官馬斯克的關注。他在社交平台X上表示，將對此事進行調查。

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