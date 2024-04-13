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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

德國漢莎航空公司

按照載客量和機隊規模計算，為德國以及歐洲最大的航空公司；按照乘客載運量計算，為世界第四大航空公司。

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即時新聞

2024年4月13日

以色列或將遭伊朗襲擊？拜登發警告　德國促公民撤離

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深度報導

專家認為，Streik——罷工是雇員強調自己訴求的唯一抵抗形式

德國開年來罷工密集是為何？

德國開年來罷工密集是為何？

一段時間來，德國交通領域的罷工接連不斷，涉及鐵路、航空、短程客運等領域，給公眾出行帶來很大不便。罷工如此密集，原因何在？關於罷工，德國有哪些法規？德國政府為何置身事外？
經濟2024年3月6日
在过去的20年裡，義大利政府已經花費了超過130亿歐元來維持義大利航空的營運。

汉莎有望部分收購義大利航空公司

汉莎有望部分收購義大利航空公司

德国漢莎公司向義大利航空提交收購其少數股權的報價。隨著法荷航集團、瑞士地中海航運公司先後退出，漢莎成為唯一一家有意收購義大利航空的買家。
經濟2023年1月19日
有分析認為，中國旅行市場恢復到疫情前水準可能還需要時日。

中國取消入境隔離規定 海外航班數量有望大增

中國取消入境隔離規定 海外航班數量有望大增

中國官方宣佈即將取消入境隔離規定，大幅開放邊境。新冠疫情爆發前中國曾是全球最大的出境旅遊市场。2019年中國遊客在海外的旅行支出達到1275億美元。德國漢莎航空公司表示將對飛往中國的航班做出調整。
經濟2022年12月27日
Deutschland, Frankfurt | Pilotenstreik bei der Lufthansa

談判成功！漢莎飛行員罷工將取消

談判成功！漢莎飛行員罷工將取消

上周五，漢莎飛行員的罷工曾導致數百個航班被取消。周一飛行員工會再度發出了罷工的威脅，除非僱主方做出讓步，但在最後一刻勞資談判獲得成功。
經濟2022年9月6日
漢莎飛行員罷工當天的法蘭克福機場

漢莎飛行員周五罷工 重頭戲還在後面

漢莎飛行員周五罷工 重頭戲還在後面

受到罷工影響，漢莎航空本周五取消了約800個航班，約有13萬乘客受到影響。從表面上看，飛行員是在爭取更多薪資，但這其實是一個原則問題。並且，這次罷工很可能是一系列罷工的前奏。
經濟2022年9月1日
Als erstes Bundesland startet NRW in die Sommerferien

德國機場缺人 政府欲引進外國臨時工

德國機場缺人 政府欲引進外國臨時工

為避免在旅遊旺季出現機場亂像，德國政府希望讓機場能夠從境外雇傭臨時工。有消息稱，一些外國雇工可能最快從7月就可以開始工作。
經濟2022年6月26日
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