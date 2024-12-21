德國大眾許諾不關廠但會裁員3.5萬

經過艱苦談判，大眾與工會最終達成協議，不會關閉工廠，但將在未來對德國業務全面改革,包括裁去3.5萬員工並大幅削減產能。

（德國之聲中文網）本周五（12月20日），德國大眾汽車與勞工代表就削減成本措施進行的馬拉松式談判終於取得突破，儘管最終將裁去數萬個工作崗位，但雙方都將達成協議視作一場勝利。

儘管德國金屬行業工會（IG Metall）表示，員工擔心的大規模非自願裁員和工廠關閉已經避免，但大眾汽車表示，仍計劃以「對社會負責」的方式，至2030年裁去逾3.5萬個工作崗位，以重新獲得競爭優勢。

大眾品牌負責人舍費爾（Thomas Schäfer）表示：「在談判中，我們有三個優先事項：減少德國工廠的過剩產能，降低勞動力成本，以及將研發成本降低到具有競爭力的水準。我們在這三個問題上都達成了可行的解決方案。」

與此同時，大眾將大幅削減其在德國工廠的產能，減產超過70萬輛汽車。「這是艱難的決定，但也是為了未來的重要決定，」他補充道。

勞工代表回應

德國金屬行業工會談判代表格雷格（Thorsten Gröger）承認，一些達成的妥協是「痛苦的」，包括在幾年內將削減數萬個崗位，但無論如何，最壞的結果已然避免，例如對德國員工實施全面減薪10%。

大眾汽車工會委員會主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）對協議持積極態度：「工廠不會被關閉，沒有人會因營運原因被裁員，從長遠來看，公司集體協議將得到保障。」

據卡瓦洛透露，與管理層達成的協議包括至2030年底的工作保障，儘管在薪酬方面，勞工代表在集體談判中做出了一些讓步。

政府回應

德國總理肖爾茨對達成的這一集體協議表示歡迎，稱其為「良好的，對社會負責任的解決方案」。

「對於大眾汽車的員工來說，這不是一個容易的時期，」肖爾茨在一份聲明中表示。

經濟部長哈貝克則表示，每一個被裁去崗位都是一個損失。「我們現在必須共同努力，重塑並增強汽車行業的競爭力，同時為電動車的推廣注入新的動力。」

大眾擬關德國3廠 員工憂飯碗不保 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

艱難談判

對大眾汽車來說這也是艱難時期。有關薪酬和工作保障的談判斷斷續續進行了數周。最新一輪談判從周一開始進行，在漢諾威市北部的一家飯店內，談判持續了70多個小時。

據德國金屬行業工會稱，這場艱難卓絕的談判也是大眾歷史上最長的一次。大眾高管表示，作為歐洲最大的汽車製造商，大眾財務業績令人失望，而德國高昂的勞動力成本是原因之一。來自中國的激烈競爭以及向電動車轉型的困難，則進一步加劇了這一狀況。

大眾公司高管指出，需要更高的利潤率以保持大眾核心品牌的競爭力，並為必要的投資提供資金。談判於今年9月開始時，大眾在德國10家工廠中有3家面臨關閉風險。

為向公司施加壓力，德國金屬行業工會於12月組織了為期兩天的工廠罷工。據工會稱，共有9個工廠的約10萬名員工參加了罷工。工會當時承諾，倘若在聖誕假期前未能達成協議，將在新的一年舉行更長時間的罷工。

（德新社）

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