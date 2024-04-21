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德國大眾汽車
又譯福斯汽車，是一家總部位於德國沃爾夫斯堡的汽車製造公司。
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即時新聞
2024年4月21日
2024年4月21日
大眾十年前遭竊密 中國否認駭客間諜
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深度報導
德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗
德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗
《慕尼黑信使報》文章總結了北大俄羅斯問題專家馮玉軍在《經濟學人》上發表的《俄羅斯在烏克蘭必敗無疑》的文章。德國明鏡周刊文章寫道，大眾最大的銷售市場中國已成為該集團無法估量的風險。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
德語媒體：西線靜悄悄-為何許多西方企業不再向中國投資
德語媒體：西線靜悄悄-為何許多西方企業不再向中國投資
一名在中國生產30年的德國中型企業主說，如今"整個氛圍不對了"。一方面，投資條件鮮有改善；另一方面，中國經濟形勢堪憂。不過，也有大企業經理人認為，他們比中國問題專家更聰明。
經濟
2024年3月1日
2024年3月1日
大眾小鵬攜手進軍中國電動車市場
大眾小鵬攜手進軍中國電動車市場
在競爭異常激烈的電動車市場上，德國傳統汽車廠家也在努力擴大市場份額。大眾宣佈同中國夥伴合作開放新車型。與此同時，賓士則有可能會下架一款電動SUV的研發。
經濟
2024年3月1日
2024年3月1日
德語媒體：大眾是時候撤出新疆了
德語媒體：大眾是時候撤出新疆了
一周前，大眾公司在新疆涉嫌捲入踐踏維吾爾人權事件的醜聞被曝光之後，大眾高層宣佈將就此展開調查。一段時間以來，要求大眾等德國企業撤出新疆的呼聲越來越高。
媒體
2024年2月23日
2024年2月23日
歐盟電動車商的挑戰：銷售放緩和來自中國的競爭
歐盟電動車商的挑戰：銷售放緩和來自中國的競爭
歐洲電動汽車市場正在萎縮。去年年底，德國的電動車銷量大幅下滑。而在中國，情況恰恰相反，比亞迪成為全球最暢銷的電動汽車。
經濟
2024年2月18日
2024年2月18日
德語媒體:德國願為新疆人權付出多大代價?
德語媒體:德國願為新疆人權付出多大代價?
圍繞德國大眾是否應撤出新疆，德語報刊繼續展開激辯。《人民之聲報》認為，德國正面臨艱難抉擇：要麼為了人權事業而大幅犧牲經濟福祉，要麼就繼續依靠專制政權。《南德意志報》則指出，德國企業現在撤出新疆並不太會遭到北京的嚴厲懲罰。
媒體
2024年2月16日
2024年2月16日
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