德國外長批評中國軍援俄羅斯損害歐洲核心利益

本周一（12月2日），德國外長貝爾伯克訪問北京並與中國外長王毅舉行對話。貝爾伯克在會晤後單獨舉行的新聞會上批評中國向俄羅斯提供武器援助，直言「來自中國工廠的無人機和北韓軍隊在歐洲破壞和平，損害了歐洲的核心利益。「

（德國之聲中文網）12月1日，德國外長貝爾伯克在離開柏林機場啟程訪問中國前通過電子郵件發表聲明說："作為聯合國安全理事會的常任理事國，中國沒有為全球的和平與安全承擔責任，反而向俄羅斯提供經濟和武器援助，違背了我們歐洲的核心利益。普丁對烏克蘭的殘酷侵略戰爭直接威脅著我們的和平。這一點在我們與中國的關係中完全不容忽視，對此，我也將在北京談及。"

據德新社等德國媒體報導，12月2日，貝爾伯克在北京與中國外長王毅舉行了三小時會晤，並在會晤後單獨出席新聞發布會併發表講話。她在講話中說，"俄羅斯總統不僅通過對烏克蘭的戰爭破壞了我們的歐洲和平秩序，現在還通過北韓把亞洲拖入其中。因此，我和中國外長進行了深入討論，這也不符合中國的利益。"她還向中國發出警告說，"威脅我們安全的衝突絕不能繼續獲得支持。來自中國工廠的無人機和北韓軍隊在歐洲破壞和平，損害了歐洲的核心利益。"

解碼中國：德國外長與北京打交道時的麻煩

德國總理肖爾茨本周一突訪烏克蘭。對此，貝爾伯克評價說，這"絕對重要"。她說，目前烏克蘭的局勢與2022年2月俄羅斯違反國際法開始侵烏戰爭時一樣具有威脅性："為了保護德國和歐洲的安全，支持烏克蘭現在很重要，全球共同參與和平進程也同樣重要，這就是我今天來到中國的原因。"

中國官方新華網沒有報導貝爾伯克就烏克蘭戰爭向中國發出的警告以及對中國向俄羅斯提供武器援助的指責。新華網報導說，外交部長王毅2日在北京同德國外長貝爾伯克舉行第七輪中德外交與安全戰略對話。貝爾伯克表示，"德中合作領域廣闊，德方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策"，"德方贊賞中國為應對氣候變化發揮的積極作用"以及"德方支持歐盟和中國繼續就電動汽車反補貼問題進行談判，爭取找到雙方都能接受的解決方案"。

中國外交部新聞稿提到在王毅同貝爾伯克的對話中，"雙方還就烏克蘭危機交換了意見，貝爾伯克希望中方作為歐洲的合作夥伴為此發揮積極作用，王毅全面系統闡述了中方致力於勸和促談的立場。"

中國網路媒體網易上12月2日出現了有關中國外交部發言人回應德國外長訪華前稱中國向俄供武的新聞。消息說，12月2日，外交部發言人林劍主持例行記者會，彭博社記者提問，德國外長貝爾伯克訪華前指責中國為俄羅斯提供武器，用於俄烏衝突，並稱這一舉動威脅了歐洲的和平，她說在北京訪問期間將會向中方提出這一點，中方對此有何評論？林劍表示，關於烏克蘭危機，中方已經多次闡述過立場，中方堅決反對無端的指責和嫁禍於人，反對政治操弄。

必須對高補貼的電動汽車湧入歐洲做出反應

貝爾伯克訪華前也對中國政府的電動車補貼政策提出批評，認為國家支持的過剩產能正在破壞國際市場的公平競爭。她說："我們不會容忍其他國家違反國際規則，損害德國和歐洲的產業利益。"

在與王毅會晤後舉行的新聞發布會上，貝爾伯克就該問題表示，"高補貼的電動汽車現在湧入歐洲市場，我們必須對此作出反應"。

德國外長貝爾伯克一行12月2日與中方舉行會談 圖片來源： Florian Gaertner/AA/photothek/picture alliance

歐盟10月底公佈了對華電動汽車反補貼調查仲裁結果，決定對從中國進口的電動汽車徵收為期五年的反補貼稅。德國曾在布魯塞爾反對歐盟提高中國製造電動汽車的進口關稅，並呼籲繼續與中國對話。一段時間來，包括大眾汽車在內的德國的大型汽車製造商面臨利潤下滑的困境。大眾汽車9月宣佈考慮大量裁員並關閉德國部分工廠的計劃。 這將是該企業自創立以來首次關閉本土工廠。

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