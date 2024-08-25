德國嚴厲打擊持刀犯罪　種族歧視與安全成兩難

德國近期開始訂立嚴格法律以打擊逐漸上升的持刀犯罪。內政部部長南希‧費澤爾 (Nancy Faeser)計劃加強公共場合刀具攜帶的規定，然而許多人批評這個政策並不實際。

（德國之聲中文網）德國警方近期公告，公開場合發生的持刀襲擊案件逐漸上升，特別在火車站附近。儘管統計數字仍有爭議，德國政府仍誓言要嚴格修訂刀械管理規定。

內政部部長費澤爾呼籲，現階段公開場所不得攜帶12公分長度以上刀具的規定，應該被修改為6公分，唯一例外是原始包裝完整的家用菜刀。彈簧刀將被全面禁止。

費澤爾今年8月初對德國電視一台說：「刀具被拿來從事會引起嚴重傷害甚至死亡的暴力行為，我們需要更嚴格控管武器的法令。」

根據警方統計，包括持刀事件，每年增加9.7%的嚴重肢體傷害犯罪，在2023年就有8951件，政府在警方公告統計之後宣佈緊縮刀械法令。負責德國機場和重要鐵路車站安全的聯邦政府公告，車站周圍發生的刀械攻擊事件數量顯著上升，今年上半年就有430件。

德國內政部部長南希‧費澤爾 圖片來源： Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

具爭議性的統計數據

然而，德國警方直到2021年起才開始統計持刀犯罪案件，犯罪學家對於將最新數據視為趨勢這件事保留謹慎態度。位在蘇黎世的犯罪預防研究所所長、犯罪學家德克‧拜爾 (Dirk Baier)就認為，德國並沒有握有太多的刀械犯罪數據。

拜爾告訴DW記者：「警方把攜帶刀械和真的拿刀械做威嚇的攻擊者算在一起，所以這個分類非常模糊。而且只發生在一小段時間，所以數字並不可靠。」.

這並未能阻止德國極右翼黨派選項黨(AfD)，拿刀械攻擊數字來抨擊政府的移民政策。選項黨黨首魏德爾（Alice Weidel）在今年七月對德國電視二台說：「我們的外國犯罪、青少年犯罪和移民暴力激增，因為我們的邊境是開放的。」

同時，德國媒體在這幾個月也對持刀犯罪關注度日益提升。曼海姆在今年5月發生一起阿富汗難民持刀殺害員警的事件，這被認為是伊斯蘭主義者發起的攻擊，特別針對反伊斯蘭主義者。

然而，犯罪學家並沒有看出暴力犯罪和移民背景之間的關聯。拜爾認為，雖然非德籍人士不成比例地出現在警方的持刀攻擊統計裡，但這並不是一個非常有用的見解。

拜爾說：「假如我們進一步看這些非德裔族群，我們可以看到許多不同族群的人們，他們有著東歐、北非、南美洲和阿拉伯背景。他們都是很不一樣的文化，所以我們不能說哪個族群有特別的『刀械文化』，或是哪個種族的背景跟攜帶刀具有直接關連。」

拜爾補充：「我們真的需要少談一點他們從哪裡來，多談一點他們的人生際遇。他們從哪種社會背景生長?在哪些朋友之中，他們認為攜帶刀具是重要的事。他們的教育背景是什麼?我們需要看到他們的社會情境，而非侷限在他們的國籍。」

德國計劃加強刀具管制 圖片來源： Jochen Tack/picture alliance

如何監督持刀犯罪?

有鑑於此，拜爾對於部長費澤爾制定的法律，長期看來是否帶來改變感到懷疑。然而，拜爾主張至少應該簡化德國的立法，現階段法律規範很複雜，各州也都有自己關於刀具的規定。

拜爾說：「可以這麼說，這是一個很好的訊號。但如果你想要找出它對預防刀具犯罪的好處，我會說沒有好處。」拜爾反駁：「攜帶危險刀具的人會繼續去傷害別人，不管帶刀是否違法。」

這涉及到如何監管可能發生的攻擊這一項緊迫的問題。德國警察工會主席拉斯‧溫德蘭（Lars Wendland）大致認同部長費澤爾的提案，但他主張警察要有修法以外的權力來使工作更有效率。溫德蘭告訴DW記者：「如果警察不能真正執行，緊縮法律有何用處?我們還要看我們是否有人力和設備去執法。」

溫德蘭認為臉部辨識監控，還有允許警察在「武器禁止區域」進行隨機檢查，會是一個良好的開端。但費澤爾現在都沒提到這些措施，再加上由於武器禁止區域的制定是當地政府的工作，這件事情是否在他的職權範圍內都還是一件令人存疑的事。

根據拜爾的說法，武器禁止區域已經引進德國許多城市，儘管只有小部分的證據能佐證它能降低暴力犯罪的機會，它確實能使人感到更安心。拜爾說：「在萊比錫和威斯巴登有武器禁止區域有關的科學研究，這些研究都顯示犯罪率並沒有顯著下降，但人們確實感到更安全。我想這很大一部分原因在於更多警察在旁邊。」

刀械犯罪已經成為歐洲各地的一大問題，特別在英國，去年英國剛通過有關大型刀具武器的新禁令。

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