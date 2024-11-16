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德國之聲記者Benjamin Knight
圖片來源： DW
Ben Knight
Benjamin Knight是德國之聲記者，主要關注德國政黨政治、右翼勢力的興起、德國武器貿易等話題。
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Ben Knight 的精選報導
德國嚴厲打擊持刀犯罪 種族歧視與安全成兩難
德國近期開始訂立嚴格法律以打擊逐漸上升的持刀犯罪。內政部部長南希‧費澤爾 (Nancy Faeser)計劃加強公共場合刀具攜帶的規定，然而許多人批評這個政策並不實際。
社會
2024年8月25日
2024年8月25日
德國出台31點計劃：讓所有無家可歸者有個家
為解決無家可歸者數量上升問題，德國政府於4月底發布一份「國家行動計劃」，目標是2030年前在全國範圍內消除無家可歸現象。但部分活動人士對此持懷疑態度。
社會
2024年5月12日
2024年5月12日
為什麼越來越多的德國市長想辭職走人
全德國有將近1.1萬名市長、鎮長，構成了德國民主政治的根基。他們中的絕大多數都是兼任公職，幾乎不領薪水。然而，近年來，德國基層政治人物遭到了愈發頻繁的威脅和攻擊，許多人因此萌生退意。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
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Ben Knight 的更多報導
最後幾周總理任期 肖爾茨還能做些什麼
最後幾周總理任期 肖爾茨還能做些什麼
跛腳鴨？也不盡然。德國總理肖爾茨決心利用他領導的本屆政府任期的最後幾周，通過他認為至關重要的幾項法律。然而，他將不得不依賴反對黨的支持來實現這些目標。
政治
2024年11月16日
2024年11月16日
民防擔憂加劇 德國城市呼籲建造防空洞
民防擔憂加劇 德國城市呼籲建造防空洞
德國各城市呼籲建設防空洞，以在戰爭爆發時保護民眾。但批評者認為這樣做沒有任何意義。
災害
2024年7月7日
2024年7月7日
斬不斷 理還亂？馬斯克和德國右翼政黨AfD
斬不斷 理還亂？馬斯克和德國右翼政黨AfD
埃隆‧馬斯克已經表達了他對德國極右翼政黨AfD的支持。這種好感是相互的 —— 除了在小鎮格林海德，那裡的AfD已經明確反對特斯拉工廠的擴建計劃。
政治
2024年3月17日
2024年3月17日
德國防長：德國須有"作戰能力"
德國防長：德國須有"作戰能力"
德國國防部長皮斯托裡烏斯稱，德國軍隊必須有作戰能力。但專家指出，經歷柏林牆倒塌後30年的相對和平，聯邦國防軍的性質有所變化。如今對軍隊進行現代化革新，以及扭轉觀念，難以一蹴而就。
政治
2023年11月5日
2023年11月5日
德國政壇「人間清醒」讓對手和同志都倍感痛苦
德國政壇「人間清醒」讓對手和同志都倍感痛苦
左翼黨前副主席瓦根克內西特是當今在中國被廣為人知的德國政治人物之一。她甚至被中國很多網民稱為德國政壇少數的「人間清醒」。如果她成立新黨，可能會終結極右翼政黨選項黨一路飆升的民調支持，但同時對左翼黨而言也將意味著滅頂之災。
政治
2023年8月9日
2023年8月9日
德國衞生部長欲禁止投資者購買醫療機構
德國衞生部長欲禁止投資者購買醫療機構
在德國，國際投資者正在購買越來越多的醫療診所。批評人士警告，這可能導致昂貴且不必要的治療。
健康
2023年7月30日
2023年7月30日
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