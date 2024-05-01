德國另類選擇黨、普丁與中國：歐洲右翼面臨分裂

來自俄羅斯的非法資金、涉嫌間諜案——德國另類選擇黨目前面臨著很大壓力。在歐洲議會選舉前夕，這也給該黨與其歐洲夥伴黨的關係帶來沉重負擔。

（德國之聲中文網）德國另類選擇黨（AfD)在2024年6月9日的歐洲議會選舉前向選民做出反對"通過歐盟法規限制國家主權或對財富和資產進行重新分配"的承諾。該黨在選舉綱領中還表示，希望爭取其他歐洲政黨的支持以實現這一目標。

然而，在德國另類選擇黨幾個月來爆出一樁又一樁醜聞後，歐洲還有哪個政黨願意和這個黨內政客涉嫌接受俄羅斯非法資金、雇傭中國間諜、並且崇拜中國專制政權的極右翼傾向政黨結盟呢？

德國另類選擇黨與法國極右翼分子馬琳娜‧雷朋及其領導的國民聯盟（RN）幾個月來關係尤其緊張。 《新蘇黎世報》報導內部人士的說法稱，法國國民聯盟正在考慮在歐洲議會選舉後離開歐洲極右翼的共同議會黨團"身份與民主"。 在2024年4月26日的新聞發布會上，國民聯盟黨主席喬丹‧巴爾德拉 (Jordan Bardella)還拒絕對來自德國的友黨選項黨發表評論。

歐洲極右翼和普丁

德國另類選擇黨的醜聞正在擾亂瑪麗娜‧雷朋成為法國總統的計劃。 雖然她2017年曾自豪地站在普丁身邊，並接受了親克里姆林宮的銀行提供的數百萬美元貸款，但與激進分子、專制侵略者普丁以及中國間諜靠得太近不符合其攫取總統寶座的戰略。

現如今，法國右翼正尋求與德國另類選擇黨拉開距離。今年2月，它讓德國另類選擇黨黨魁愛麗絲‧魏德爾 (Alice Weidel) 對此有所體會。 據稱，在2024年4月20日巴黎舉行的一次會晤中，雷朋就要求魏德爾做出書面承諾，保證絕不允許將把移民從德國驅逐出去納入政治綱領。

法國極右翼分子馬琳娜‧雷朋試圖再次爭取總統寶座 圖片來源： LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images

在義大利，極右翼勢力似乎也不是德國另類選擇黨有望合作的夥伴。 2024年1月，義大利總理梅洛尼在羅馬宣稱，她的極右翼義大利兄弟黨與德國選擇黨之間存在"不可調和的分歧"，包括在與俄羅斯關係的問題上。後法西斯主義的梅洛尼在國內政策和移民政策屬於強硬派，但在外交政策上，她和選項黨不同，傾向於與美國結成跨大西洋聯盟。

圖片來源： ABACAPRESS/IMAGO

德國另類選擇黨與克拉保持距離

德國另類選擇黨本身對該黨的醜聞表現得惴惴不安。 4月底競選活動開始時，該黨領導層要求自己的歐洲議會選舉首席候選人馬克西米利安‧克拉(Maximilian Krah)不要參加選戰活動，因為圍繞他的指控、懷疑和謠言太多：他的一名助手剛剛因涉嫌為中國從事間諜活動而被捕；據媒體報導，美國聯邦調查局就其接受來自俄羅斯的資金在紐約對克拉進行了詢問；德國德勒斯登檢方就其涉嫌接受來自俄羅斯和中國的非法資金而對他展開兩項初步調查。

克拉否認所有指控，並已提出與安全當局合作。

德國另類選擇黨面臨的另一個問題是，歐洲議會選舉競選名單上該黨名列第二的競選人彼得‧拜斯特倫（Petr Bystron）也深陷醜聞。他也涉嫌接受來自俄羅斯的非法資金。 而且，他受到的懷疑似乎更加嚴重：據媒體報導，拜斯特倫在一段錄音中抱怨支付給他的現金用的是大額紙幣。

選項黨歐洲議會選舉競選名單上名列第二的競選人彼得‧拜斯特倫（Petr Bystron） 圖片來源： Sachelle Babbar/ZUMA/picture alliance

隨著醜聞的擴大，選項黨領導層也受到內部批評。即將離任的德國另類選擇黨歐洲議會議員西爾維婭‧利默(Sylvia Limmer)批評自己的黨派將一位與中國有聯繫的爭議政客提名為首席候選人，"因為證據眾所周知。"

德國另類選擇黨：醜聞無止盡？

對於德國另類選擇黨來說，醜聞還遠未結束。德國司法部長佈施曼 (Marco Buschmann) 預測未來幾個月將有更多間諜案曝光。

除了馬克西米利安‧克拉和彼得‧拜斯特倫外，歐洲議會選舉的選項黨候選人名單中還包括其他有爭議的黨員。比如，被看好的候選人西格伯特‧德羅斯（Siegbert Droese）曾在位於現今波蘭的希特勒元首地堡前把手放在胸口上擺姿勢。 德羅斯還在競選中展示了一輛德國另類選擇黨的汽車，其車牌帶有明顯的納粹傾向，坐在前排座位上的是兩名因涉嫌舞弊而被本黨禁止擔任職務的選項黨黨員。

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