德國另類選擇黨成為布蘭登堡州議會第二大黨

在周日舉行的布蘭登堡州議會選舉中，反移民政黨 - 德國另類選擇黨AfD再度獲得近30%的選票，僅以微弱差距未能成為州議會第一大黨。

（德國之聲中文網）具有部分極右傾向的選項黨在德國的民意支持度仍在提升。周日舉行的布蘭登堡州議會選舉中，選項黨獲得29,2%的選票，比2019年的得票率提高了近六個百分點。不過，由於其他政黨均排除了同選項黨組閣的可能性，因此，選項黨幾乎沒有希望進入新一屆州政府。

競選活動中，選項的提出了發起大規模遣返行動的激進口號。而選項黨年輕黨員則以充滿種族主義色彩的影片和歌曲在青年人當中開展拉票活動。在本已激進的選項黨當中，布蘭登堡州選項黨又屬於更為激進的一派。多年來，該州選項黨一直被憲法保衛局列為疑似右翼極端組織。布蘭登堡州選項黨首席候選人本特（ Hans-Christoph Berndt）加入選項黨前，曾創建並領導過一個具有新納粹色彩的社團。他一直同多個極端組織保持密切聯絡。

選項黨：尤為受到年輕選民的支持

選舉結果公佈後，本特稱選項黨在本次選舉中獲得了勝利，因為該黨已在年輕一代中成為支持率最高的政黨。在布蘭登堡州府波茨坦舉行的選後慶典活動上，本特表示：「年輕一代的支持充分說明：我們就是未來。」 接受YouTube一個極右頻道採訪時，本特表示，德國其他政黨已經成為「日漸衰落的團伙」。

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選項黨聯邦議院黨團總幹事鮑曼（ Bernd Baumann）對德國電視一台表示，此次選舉勝利，是選項黨取得的一個「小的階段性勝利」。他強調，選項黨現在就已經在決定著德國的政治議程。他表示，社民黨之所以能夠勝選，就是因為該黨全面接受了選項黨有關在邊境上遣返難民的主張，也就是說：選項黨在決定著政治議題。

選項黨連續幾次在州議會選舉中取得勝利後，聯盟黨和社民黨也強化了各自的難民政策。眾多協會和聯合會發出批評稱，這樣的做法，最終只能讓選項黨從中受益。

以邊境管製作為對 AfD 成功的回應？

2024年9月初，德國社民黨籍內政部長費瑟（Nancy Faeser)下令在德國邊境實施臨時管制。她給出的理由是，限制進入德國的非法難民潮，是為了避免德國內政安全遭到來自伊斯蘭恐怖主義的威脅。按照申根協定，簽約國相互間應當開放邊境。迄今為止，申根協定一直被視為歐盟的重大成就，因為它在歐洲大陸的廣大區域內促成了旅行自由，目前申根協定簽約國有29個。

德國猶太人中央理事會主席舒斯特對極端勢力的發展勢頭深表憂慮。 圖片來源： RALF HIRSCHBERGER/AFP

選項黨要求將數百萬人遣返出境。該黨雖然一直強調，只有那些依照法律必須離境、以及庇護申請遭拒絕的人才會被納入遣返範圍。不過，該黨高層政治家也曾多次發表針對有移民背景的德國公民的種族主義言論。2023年11月在波茨坦的一次秘密會議上，新納粹成員、選項黨高層和一些企業家曾就如何將數百萬人驅逐出德國的方案展開討論，其中也包括那些已經取得德國國籍的人士。



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對於選項黨選民支持率持續攀升以及同樣對移民採取敵視態度的「莎拉‧瓦根克內希特聯盟」 （BSW）的不斷壯大，德國猶太人中央理事會主席舒斯特（ Josef Schuster）深表憂慮。舒斯特周日晚間表示：「政治邊緣勢力的壯大，對德國絕非好事。當大約三分之一的選民將票投給選項黨這樣一個具有政治破壞力的政黨，當BSW這樣一個民粹主義政黨支持率也達到兩位數時，我們不能再無動於衷了。」

九月初，選項黨就已經在德國東部兩個聯邦州的州議會選舉中獲得勝利。在圖林根州，選項黨首次成為議會第一大黨。同布蘭登堡州一樣，圖林根州以霍克(Björn Höcke)為首的選項黨也被視作是極端激進的政治力量。因此，圖林根州其他政黨也均拒絕同選項黨組閣。

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