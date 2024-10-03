德國反對也沒用:歐盟通過對華電動車關稅

10月4日，歐盟將就是否正式引入針對中國產電動汽車關稅進行投票。儘管德國投票反對，該動議依然獲得通過。這意味著歐盟委員會必須在幾周內將臨時關稅轉為為期五年的正式關稅。

（德國之聲中文網）此前，內部消息人士曾向路透社表示，法國、義大利、波蘭、希臘會在10月4日的而投票中支持對中國產電動汽車加徵額外關稅。歐盟委員會去年底開始對中國電動汽車啟動反補貼調查，並且已在今年7月引入了臨時關稅。

根據多次修改後的方案，在華生產的廠商將面臨7.8%到35.3%不等的額外關稅，並與原有的10%歐盟汽車進口正常關稅相疊加。

在10月4日的投票中，除非有15個成員國反對關稅、且其代表的人口達到歐盟總人口的65%，否則這項臨時關稅就會在月底轉成為期五年的正式關稅。

法國、義大利、波蘭、希臘四國的人口已經達到了歐盟總人口的39%，這意味著即便剩下的23個成員國全部投票反對加徵關稅，其代表的人口佔比也只有61%，依然低於65%的門檻值。

歐盟委員會主席馮德萊恩始終是關稅案的主要推手，她強調歐盟必須保護自身免受中國產廉價電動汽車的衝擊，後者被認為收受了巨額政府補貼。

歐盟委員會指出，在歐盟市場中註册上牌的中國產電動汽車比例已經從2020年的3.5%猛增到了今年第二季度的27.2%，其中中國品牌汽車的比例則從1.9%上升到14.1%。布魯塞爾方面還發布了一組數據稱，當前中國迫切需要通過出口貿易消化的電動汽車閒置產能高達每年300萬輛，相當於歐盟市場規模的兩倍。

根據聯合國方面發布的數據，2023年中國總共出口了150萬輛電動汽車，其中近50萬流向了歐洲市場。

隨著歐盟正式加徵關稅，中國產電動汽車不得不面對利潤空間減小或者被迫提高在歐洲的售價。目前，歐洲的電動車市場並不景氣，而中國本土市場的電動車需求也在降溫。為應對這一局面，已經有一些中國廠商醞釀在歐洲投資設廠生產。根據路透社掌握的訊息，歐中雙方正在進行的談判也包括這個方案，即由中國廠商許諾在歐盟境內投資設廠，並在過渡期內設定進口配額。

歐盟將表決中國電動車關稅 推翻難度大 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國大眾公開喊話

以德國廠商為代表的歐洲汽車產業界則反對歐盟加徵關稅。這些企業擁有大量的在華業務，尤其是德國車企的在華銷售額是其全球總銷量的約三分之一。

不久前，北京已經祭出了一系列反制措施，不過暫時沒有將主要矛頭對准歐洲汽車廠商，而是對酒類、奶製品、豬肉啟動了反補貼調查。

就在10月2日，德國總理肖爾茨表示，歐洲必須繼續和中國談判，而德國會在4日的投票中反對。德國財政部長林德納(Christian Lindner)也說：「和中國的貿易戰對歐洲以及德國的關鍵產業弊大於利。」

德國大眾集團同一天更是公開呼籲柏林投票反對歐盟關稅，認為懲罰性關稅並無益於競爭。德國冶金工業以及汽車產業的工會組織也在10月3日發表聯合聲明要求柏林投反對票，強調「在不斷升級的貿易衝突中，每個人都是輸家」。

曾經支持加徵關稅的西班牙在上個月首相桑切斯訪華後態度突變，表示歐盟應該重新考慮自己的立場，並且得到了德國政府的公開聲援。

法國總統馬克宏則在10月2日表示，中國政府為本國企業提供補貼的力度是「難以忍受」的，「總體而言，我們必須保護我們各個工業領域的公平競爭環境。」

幾天前，歐盟委員會已經透露，即便最終進口關稅的投票結束後，仍將繼續與中國進行談判，並願意重新考慮價格承諾方案，也就是由中國廠商自己許諾最低進口售價以及最高進口數量。而不久前中國廠商的該提議還遭到了布魯塞爾的拒絕。

路透社還從其他知情人士處獲悉，另外的一個方案是根據電動汽車的續航裡程、電池性能、車身長度、兩輪驅動或者四輪驅動等指標為中國廠商計算出一個最低進口價格。

#歐中關係

（路透社、德新社等）

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