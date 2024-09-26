帶你去看月亮：德國Luna月球訓練中心揭幕
高仿真模擬月球上的塵埃以及失重：德國科隆新揭幕的Luna月球模擬設施將為太空人提供特別真實的仿月球表面環境，來訓練登月使命。
全球獨一無二
擊掌歡慶：太空人皮斯科特（Thomas Pesquet）和毛爾（Matthias Maurer，圖右）9月25日慶祝科隆新的月球模擬設施揭幕。毛爾也是該項目的主要發起人之一。月球模擬設施是歐洲航天局（ESA）與德國航空航天中心（DLR）共同合作的項目，在世界上還屬首個。
700平方米月球
從外觀看，月球模擬設施（Luna Analog Facility）並不顯眼，但內部卻有700平方米的仿月球表面環境：岩石以及超過900噸火山石研磨的微細沙塵。此外，訓練中心還設有隕石坑，月球上特殊的光線條件以及重力的減少也都可以模擬。
現實的條件——包括潛在的危險
太空人可以在這樣現實的條件下訓練赴月球使命，這也包括潛在的危險。月球上的塵埃就是風險之一：這些塵埃很容易附著在宇航服上並造成損壞；如果吸入肺中，可能傷害健康。因此，在模擬大廳裡，也可以檢測防護裝備以及保護措施。
「科隆是離月球最近的地方」
很快，太空人就可以開始在這裡訓練了。他們將在Luna訓練中心學習如何在月球表面取樣、如何穿脫宇航服而不吸入塵埃等等。太空人蓋爾斯特（Alexander Gerst）表示：「的確可以說，科隆是地球上離月球最近的地方。」
新的登月競賽
科隆的模擬設施也可以測試月球機器人。自1972年美國阿波羅登月計劃結束後，還沒有人再次登上月球，不過，包括中國、日本、印度在內的國家以及一些私人企業正在加大月球及宇宙空間研究的力度。
祝福成功
與州長問候：開幕儀式上，除北威州長伍斯特（Hendrik Wüst，圖左）、歐洲航天局局長阿施巴赫（Josef Aschbacher）之外，還有美國國家航空航天局（NASA）代表在場。NASA目前也在爭取再次實現載人登月使命。不過，由於遇到一系列技術問題，名為阿爾忒彌斯3號（Artemis 3）的該使命目前推遲到2026年9月。
歐洲人何時登上月球
歐洲人會很快在月球上留下真實的腳印嗎？在2030年以前不會，因為NASA計劃中的使命將首先由美國太空人執行。不過，歐洲航天局局長阿施巴赫表示，Luna模擬設施讓歐洲在月球科研方面「站在最前沿」，也將推動國際合作。