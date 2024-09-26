太空人可以在這樣現實的條件下訓練赴月球使命，這也包括潛在的危險。月球上的塵埃就是風險之一：這些塵埃很容易附著在宇航服上並造成損壞；如果吸入肺中，可能傷害健康。因此，在模擬大廳裡，也可以檢測防護裝備以及保護措施。