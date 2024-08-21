布魯塞爾與北京之間的貿易爭端進一步升級

歐盟委員會向相關方披露對從中國進口純電動汽車徵收最終反補貼稅決定草案的次日，中國商務部宣佈，對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查。此前，中國商務部已宣佈對歐洲產白蘭地和豬肉製品展開反傾銷調查。

（德國之聲中文網）中國商務部周三（8月21日）宣佈，對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查。

此前一天，歐盟委員會向相關方披露了對從中國進口的純電動汽車徵收最終反補貼稅的決定草案。利益相關方可在10天內發表評論或要求歐委會舉辦聽證會。

主要中國製造商面臨的關稅將為：市場領導者比亞迪17%，略低於之前的17.4%；吉利為19.3%，低於之前的19.9%；上汽為36.3%，低於之前的37.6%。

其他配合布魯塞爾調查的中國生產商將面臨21.3%的關稅，略高於之前的20.8%；而那些未配合調查的生產商將面臨最高36.3%的關稅。

同時，對中國製造的特斯拉電動汽車額外徵收9%關稅，遠遠低於中國企業可能面臨的關稅水準。

歐盟成員國將在10月底前投票表決，歐委會的決定一旦獲得表決通過，中國產電動汽車將被加徵為期五年的正式反補貼關稅。

中國商務部也在8月20日晚間表示「堅決反對、高度關切」，並希望歐方以「理性務實的態度」和中方合作，採取實際行動避免貿易摩擦升級。

更多閱讀：談判前景不樂觀 中歐貿易戰一觸即發？

歐盟是中國第二大乳製品進口地區

中國商務部周三宣佈的，即日起對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查所涉及的範圍包括鮮乳酪（包括乳清乳酪）及凝乳，經加工的乳酪（無論是否磨碎或粉化），藍紋乳酪和婁地青黴生產的帶紋理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及稀奶油（按重量計脂肪含量超過10%）。

根據中國海關發布的數據，歐盟是中國第二大乳製品進口地區，2023年進口總額至少佔36%，僅次於紐西蘭。

根據歐盟委員會的數據，2023年歐盟向中國出口了17億歐元的乳製品，低於2022年的20億歐元。

此前，中國商務部已宣佈對歐洲產白蘭地和豬肉製品展開反傾銷調查。這些調查引發了人們對歐中全面貿易戰可能逐漸爆發的擔憂。

豬肉雖美 難擋歐中貿易戰 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國歐盟商會反對關稅決議

中國歐盟商會（CCCEU）前一日發表聲明稱，「對歐盟委員會的保護主義做法表示強烈不滿和堅決反對。」

聲明中提到：「歐盟委員會不公平地使用貿易工具阻礙電動車自由貿易，這種保護主義做法最終將削弱歐洲電動車行業的韌性。」

該團體警告稱：「這將加劇中歐之間的貿易緊張局勢，向全球合作和綠色發展發出極其負面的訊號。」

中國外交部發言人毛寧周三在新聞例會上回答法新社記者相關提問時說：「我想強調的是，這起調查是典型的保護主義和政治主導行為，無視客觀事實，罔顧世貿規則，違背歷史潮流，損害歐盟綠色轉型進程和全球應對氣候變化的努力，只會損人害己。我們敦促歐方立即糾正錯誤做法，停止將經貿問題政治化、工具化、武器化，切實拿出誠意，同中方相向而行，加快探討妥善解決方案，避免貿易摩擦升級，避免影響中歐之間的互信與合作。」

她還表示，「中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益」。

北京方面已向世界貿易組織提起上訴。布魯塞爾對此表示關注，但也表示其措施符合世貿組織的規定。

比亞迪的歐洲攻勢 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美聯社、路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。