包括雷諾在內的許多歐洲廠商，也都在本屆車展上推出新產品，以面對成本更低、研發周期更短的中國競爭者。面臨歐盟關稅重擊的諸多中國車企，也多少因此沒有宣佈上調價格。和2022年的巴黎車展相比，中國品牌佔比從當時的一半下滑到今年的五分之一。