巴黎車展 中歐車企擺擂台
儘管面臨歐盟對華電動汽車關稅，許多中國車企依然高調參加本周的巴黎車展。與此同時，歐洲廠商也在努力迎合那些對高價位電動汽車望而卻步的消費者。法國總統馬克宏也現場參觀了巴黎車展。
在歐洲生產
來自中國的零跑汽車在巴黎車展上推出了一款名為B10的緊湊型SUV。根據零跑產品規劃部門的訊息，該車型將在波蘭生產以更好地服務於歐洲市場。該車型的售價尚未公佈。
在歐洲組裝
零跑還在巴黎展示了一款面向日常通勤需求的小型電動汽車T03，零售定價18900歐元。這款汽車將從中國進口零件，然後在波蘭組裝。零跑汽車在中國之外的銷售都是與全球第四大車企斯特蘭迪斯合資進行的。零跑在9月剛剛開始在歐洲銷售。
盼歐中和解
同樣來自中國的小鵬汽車此次是首度參加巴黎車展，並推出了時尚新車型P7+。該公司副董事長兼總裁顧宏地（右）表示，如果在10月底之前歐中雙方無法為關稅爭端找到妥善解決方案，小鵬的歐洲擴張計劃可能會遇到麻煩。
窮人買不起?
中國電動車巨頭比亞迪也在巴黎車展上推出新車型。該公司副總裁李柯在車展上表示，本就價格高企的歐洲電動汽車現在又面臨額外關稅，「這讓人非常擔憂，會阻止窮人購買電動汽車。」
警惕新風險
斯特蘭蒂斯的首席執行官唐唯實(Carlos Tavares)則在車展上警告說，歐盟對中國產電動汽車加徵關稅可能會導致中國車企在歐洲設廠，從而加劇歐盟內部的產能過剩。他還「不排除裁員或者出售品牌的可能性」。除了斯特蘭蒂斯，大眾、賓士、寶馬等其他歐洲車企近期也都發布了盈利預警。
不需要駕照
法國車企雷諾集團的子公司Mobilize在巴黎車展上推出了袖珍電動車型Duo，單次充電續航裡程約為100公里。根據歐洲法律，沒有完整駕照的14歲以上青少年只需8小時培訓即可駕駛這樣的雙座塑料外殼袖珍車型。
歐洲正努力
包括雷諾在內的許多歐洲廠商，也都在本屆車展上推出新產品，以面對成本更低、研發周期更短的中國競爭者。面臨歐盟關稅重擊的諸多中國車企，也多少因此沒有宣佈上調價格。和2022年的巴黎車展相比，中國品牌佔比從當時的一半下滑到今年的五分之一。
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汽車與交通法國2024年10月16日
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