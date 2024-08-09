客座評論：台灣人會不會幫中國選手加油？

（德國之聲中文網）網路上多數台灣網友都有相應默契：台灣選手絕對第一。一旦遭遇台灣與中國對決，毋庸置疑為台灣選手加油；若是中國隊與日本隊，則是熟悉的日本優先；中國隊與其他國家，呃，那就其他國家先加油起來，不然我們就安靜的看比賽吧！
這種心情出於中國對台灣的政治併吞野心持續，還有奧運賽場上的國際現實。由於奧會規定非參賽國不可帶國旗入場，中華民國國旗無法出現在奧運會場，有把國旗畫在臉上的觀眾也必須抹去才能入場支持，甚至這次羽球男雙賽事上，各家外媒都捕捉到台灣留學生所持的台灣地圖海報，僅僅一張手作的台灣地圖，也被疑似中國男子搶奪破壞的畫面。
當羽球男雙頒獎場上響起中華民國《國旗歌》旋律，鏡頭照映著李洋、王齊麟兩人好似默唱，隔著電視螢幕耳尖的觀眾也聽見現場的齊唱。在網路上，一片感動之餘，後知後覺才想起：奧運場上連國旗都不給帶的台灣人，金牌播放哪來的《國旗歌》？
在奧運會場上，台灣叫做「中華台北」，這個名稱起因於1971年的中國代表權爭議，但以此參加奧運的名稱問題，則肇因1976年當時國民黨政府不滿以「台灣」名義出賽最後折衷的結果。2018年台灣舉行了「東京奧運正名運動」公投，希望以「台灣」為名參與奧運，最後在體育界擔憂台灣選手可能因此無法參賽，最後以100萬票之差無法通過。
從2000年政黨輪替後，台灣人的國族認同至今仍在形塑與變化，以「中華台北」參加奧運即便是個國際政治現實考量下不得不然的結果，但卻呈現了台灣在政治分歧下步履蹣跚卻又不斷向前的處境。凡「中華台北」的出現，仍然呈現了既無奈卻又期待的複雜心情，也使每次的奧運都成為了台灣人重新思考自己是誰的時刻。
社群上的「鬆弛感」
「政治歸政治、體育歸體育」曾經是台灣分裂政治意識形態下，其中一方的慣用句法。然而，假裝政治不存在絕對是最好的政治宣傳，如今多數人都同意這句話背後的潛台詞是「我們不要惹中國」，台灣人不再是威權時期「我口不能說我心」的樣貌，如今走到社群當道的時代，找到一個舒適安放政治意識的園地，不分國家。
社群時代分眾化，流量王道下不可或缺的幕後花絮、迷因，或許都是兩岸在政治之外的日常。我對中國流行用語「鬆弛感」沒什麼台灣社會體悟，本來不太想用，但「鬆弛」，說得是緊張的對立面，若無緊，何來鬆？面對政治高壓，全紅嬋腳下那雙被外界稱為「廣式鬆弛感」的醜魚拖鞋，或是王昶全場在笑什麼？成就了社群時代另一種對政治緊繃的鬆弛場域。
基於好惡的加油順位，除非獨裁國家，沒人可以對你政治審查！這次麟洋金牌戰上中國對手王昶的高顏值，驚座網路；一路跟隨中國天才跳水少女全紅嬋勵志的個人故事，「我能欣賞中國選手嗎？」成為一部份台灣觀眾彼此攻訐與內心稍嫌糾結的不適關卡。
可中國網民熱愛日本滑冰好手羽生結弦也從來不是個問題，還有這幾年牽扯日中台三方關係，漸漸黑化的日本前桌球國手福原愛，也都是同樣的例子。體育與政治，可以有關係、也能沒關係，你我皆能在不同渠道找到得以安放意識形態與好惡的園地便是好。至於我在賽事結束後第一時間搜尋微博，有中國網民光看螢幕就能抓藥麟洋兩人是「台獨蛙」？正常發揮那就你對，你說1+1=3我也說你對！
鬆弛，始終來自政治
奧運凝聚國族主義的意義，乍看之下在社群時代逐漸消失，然而在台灣，民主化與容許多元文化的歷史脈絡，也成為新世代台灣人在意的政治意識形態。像是中國網民對麟洋上頒獎台上男男牽手大驚小怪，台灣網友則是笑稱其保守、少見多怪。又例如這次延燒世界，女子拳擊項目的性別爭議，台灣網友想對JK羅琳輸贏的心情，可能更勝中國隊，性別論述發展隨著蔡英文時期推動同性婚姻合法的驅動，在台灣新世代的政治意識上，都成為國家認同的一環。
在截稿前，台灣隊在巴黎奧運的得牌數落在一金五銅的數字上，縱使不如前屆東京奧運成績斐然，但台灣社會並不會把成敗殊榮單純歸因給國家，選手們願意為國家奮戰的心情固然值得感動，但一日賽迷如我，更多心願的是所有選手回到善待熱愛運動的自己，這是一種鬆弛的心態嗎？
台灣此次有很多過往沒想過的項目取得史上佳績，擊劍、定向飛靶、拳擊等，甚至台灣人陳柏均擔任初登場奧運殿堂上的霹靂舞主席，這是屬於台灣人歷史脈絡的奧運。四年一度，只是台灣人共同體形塑的短暫片刻而已，至於台灣人的民主馬拉松，仍然持續跑著，不分日夜，持續跑著。
林冠瑜是1986出生的台灣媒體人，做過出版和新聞編輯，以及主持過廣播每日晨間新聞，現在斜槓podcast主持人與沒有下班時間的二女之母。
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