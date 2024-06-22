客座評論：中歐貿易爭端下一步去向何方？

圍繞中國電動車的中歐貿易爭端第一回合剛結束，第二回合的較量正在醞釀之中。目前德國經濟部長的訪華，顯然是想避免德國的汽車成為中國報復的對象。但在學者張俊華看來，這體現了德國政界的短視。

中歐關係是否會因為關稅爭議而緊張加劇？ 圖片來源： Jason Lee/REUTERS

（德國之聲中文網）中歐貿易爭端的第一回合如同拳擊比賽，以雙方各出一拳暫告結束。在進行反補貼調查後，歐盟將在7月4日起對中國不同車企的電動車出口額外徵收最多38.1%的關稅。而中國此前已經對法國的白蘭地酒進行反傾銷調查，而現在又對歐盟的豬肉產品進行反傾銷調查， 作為反制手段，並且，威脅將給歐洲進入中國的大排量汽車予以高稅。前二者，是北京對支持向中國電動車加徵關稅的國家的報復。而第三項，則是在旁敲側擊，要德國做一步的努力，阻止歐盟增稅。

增稅的利弊以及歐盟的盤算

首先，應該看到，在貿易領域對其對手的任何懲罰，都是有點「傷人一千自損八百」。 特斯拉在這場爭端中算是幸運，可能會獲得「單獨計算的稅率」，而歐盟成員國的公司則不一定像特斯拉那麼幸運。譬如寶馬也和其他中國車企一樣，都得承受 20% 的加徵關稅。要知道，寶馬就把不少電動車型專門放在中國生產。大眾的電動車也有類似情況。 除此之外，無論是今後中國對法國的白蘭地還是對西班牙、丹麥等國的豬肉賦予高稅，都會直接給它們帶來直接的損失。

寶馬在沈陽的生產車間 圖片來源： Xinhua News Agency/picture alliance

但如同Politico透露的，歐盟對中國不同車企加徵不同的稅率，實際上有著更長遠的打算。用朱熹的話來說，是「 以其人之道，還治其人之身」。 這故事還得從80年代初說起。那時中國急需發展汽車工業，於是瞄準了西方各家汽車公司，邀請它們來華投資建廠。但中國同時對其開出了一個條件，即所有的公司在中國開廠，都必須用「合資企業」的形式，即跟中國一家國企合作，共同操作。眾所周知，任何外國直接投資即FDI，多少都會帶來技術外溢的效應，使得接受國受惠。但中國的「合資企業」的做法，為的是在已經可能獲得的技術外溢前提下，加倍地獲得技術外溢。 這就是所謂的「市場換技術」的做法。

德語媒體：關稅之劍遲早變鈍

當然，由於內燃機汽車的技術發展本身就有很長時間的積累，加之那些「有檔次」的公司很留意地盡量少讓「技術外溢」，使得中國最後在傳統汽車的追趕並不是很成功。而正是因為這個原因，才出現了2000年之後對於電動車汽車技術的研發，即另起爐灶走捷徑，並在中國政府大力的扶植下，出現了成果。

雙方有沒有可以契合之處？

歐盟也正是在中國當初做法的啟示下，同時考慮到自己的綠色能源發展目標，決定通過對中國車企增稅的手段，「引導」它們到歐盟成員國來投資建廠。而且，最希望採用「合資」或跟當地車企合作的途徑，推動技術外溢，並且能在歐洲建立起一條供應鏈，從而使得歐盟各國得益。

比亞迪的歐洲攻勢 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

從某種程度上來說，中國的企業可能意識到今後光是出口電動車到歐盟的市場，並非那麼容易，於是也已經開始如此做了。譬如，比亞迪在匈牙利的乘用車工廠已經開始動工，奇瑞最近在西班牙巴塞隆納收購了一家工廠，馬上要造自家電車。但歐盟期待的，顯然更多。歐盟之所以給比亞迪加徵的關稅比其他車廠低（17.4%），就是認為該廠已有在歐洲投資的意向，希望讓比亞迪走上歐盟指定的軌道。

應該看到，中國政府內也確實不乏技術官僚，認為在貿易中，雙贏比單贏還是更好，所以在去年12月，經國務院同意，商務部等9單位聯合印發《關於支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見》，提出鼓勵海外研發合作、提高海外合規經營能力、因地制宜加強與海外相關企業合作等5條措施。這個意見跟歐盟的設想有吻合之處。 但具體實施阻力依然很大。

下一步去向何方？

可以相信，歐盟的設想確實是解決貿易爭端的一個方案，但以習近平為領導的中國政府很難馬上接受。筆者以為，中方這次很可能會放德國一碼，即不對歐洲的大排放汽車增稅。但中方很難會馬上完全走上歐盟「指明」的道路：即用在歐洲投資建廠來代替電動車直接從中國出口到歐洲。

這裡理由有如此幾個。一是，中國的不少車企依然可以輕鬆消化歐盟的關稅，並保持在歐洲的利潤率。以比亞迪上個月推出的海鷗電動車榮譽版為例，其國內售價折合大約 9700 美元。該公司計劃在歐洲推出該車型，但售價約為2萬歐元（約合21475美元）。而歐洲同類電動車型的售價約為2.5萬至3萬歐元。歐盟對比亞迪電動車加徵 17.4% 的關稅。如果刨去關稅，儘管利潤不如以往，但依然不錯。

第二， 北京知道，無論是白蘭地還是豬肉，一旦對廠商實行制裁，這些「受害者」叫疼的呼救一定會給那些國家的政府施加極大的壓力。而這種壓力又會進一步傳送到歐盟層面，從而使得歐盟作出妥協。 第三，北京心裡明白，下半年起，下一屆的歐盟理事會主席國是匈牙利。 作為一個中國在歐盟的「特洛伊木馬」， 匈牙利總理歐爾班肯定站出來為中國說話，提出撤銷關稅的建議。 第四，中國官方非常擔心，一旦在歐洲辦廠，不僅中共對中國的企業的控制可能要打折扣，而且很容易會技術外洩，從而失去技術優勢。

總之，第二回合博弈的時間顯然要比第一回合更長也更複雜。而這裡關鍵的是，要看哪方更能堅持住。從理論上來說，民主國家似乎更容易「會哭的孩子有奶吃」。這樣， 歐盟的豬肉和白蘭地產商如果無法尋找其他客戶，或者歐盟無法給與受害方一定補償，加之德國這樣汽車大國的反對，那歐盟面臨的問題就會大於中國。但另一種可能性是，由於習近平蹩腳的經濟政策，也許在今後四個月內，中國的經濟下滑的速度更快。如果是這樣，為了挽救經濟，北京則可能不得不按照歐盟設計的方案操作。

總之，在中歐的貿易爭端中，雙方均有一種對對方的依賴，所以還是有這個意願不想惡化其衝突。這多少跟中美貿易衝突還是有區別的。



本文作者張俊華為德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。

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