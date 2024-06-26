媒體：歐盟「微調」對華電動車關稅

歐盟即將對中國產電動汽車開征關稅之際。彭博社援引消息人士報導稱，歐方在收集更多訊息後，對關稅進行了「微調」。

（德國之聲中文網）根據彭博社報導，歐盟委員會在收到相關企業的更多訊息後，決定微調對從中國進口的電動車徵收的關稅。這些關稅將在現有10%的基礎上進行調整，以進一步平衡市場競爭。

一位不願意透露姓名的知情人士向彭博社表示：根據調整後的關稅方案，上汽集團的關稅從38.1%略降至37.6%，吉利汽車的關稅從20%降至19.9%，比亞迪的關稅則保持不變，仍為17.4%。其他合作但未被抽樣調查的中國電動車企業將被徵收20.8%的加權平均關稅，而不合作的企業將面臨額外37.6%的關稅。

歐盟委員會已通知相關企業，新的臨時關稅將於7月4日開始實施，最終的關稅決定將在今年11月公佈。這些關稅旨在應對中國政府及其國家支持的銀行對製造商提供的補貼問題。上周，歐中已宣佈圍繞關稅爭端啟動磋商。

特斯拉要求特殊待遇

2024年6月中旬，歐盟正式宣佈擬對中國的電動汽車製造商徵收不同比例的懲罰性關稅，也依據過去數月歐盟的調查中這些製造商的配合度。最高的情況下，將徵收38.1%的懲罰性關稅。此外，對所有來自中國的汽車還要徵收10%的正常進口關稅。所以，各種關稅的最高額加在一起是48.1%。如果彭博社的最新消息屬實，最高關稅額就將為47.6%。

受影響的還包括美國製造商特斯拉。特斯拉在上海生產汽車，向歐洲出口。彭博社報導稱，特斯拉公司可能在最終階段獲得單獨計算的關稅稅率，此前該公司請求被單獨抽樣調查。歐盟的這一決定也顯示出對不同企業的靈活處理。

特斯拉在上海生產汽車 也進入了歐洲徴税的範圍 圖片來源： Xiaolu Chu/Getty Images

中國已威脅要採取反制措施，並對豬肉進口展開了針對性的反傾銷調查。此外，中國還可能對歐盟的農產品、航空業以及大排量汽車進行打擊。北京的這些舉措顯示出中歐貿易爭端的升級。

中國的策略

包括德國在內的汽車製造業大國和其它歐盟成員國正在推動歐盟與中國進行談判，希望通過協商解決爭端。歐盟方面表示，任何解決方案都必須基於世界貿易組織的規則，並解決根本問題。

彭博社曾在之前的相關報導中分析稱：中國試圖通過對各成員國施加雙邊壓力來分化歐盟。歐盟上月在一份聲明中表示，臨時關稅將以擔保形式引入，只有在最終關稅確定後才會實際收取。這一安排為企業和市場提供了一定的緩沖期，以適應新的關稅環境。

(彭博社)

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