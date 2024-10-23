大眾高管被中方驅逐出境

多家德國媒體報導稱，大眾一名高管顯然已因「吸毒」被中國驅逐出境。受歐盟關稅以及中國電動車轉型的困擾，大眾公司在華業務遇到一系列困難。

（德國之聲中文網）《圖片報》報導稱，擔任大眾市場營銷經理多年的約翰‧桑皮爾（Jochen Sengpiehl）是在大約2年前被派往中國的。中國十一假期期間，桑皮爾前往泰國渡假。2周前，桑皮爾結束泰國蘇梅島假期在北京入境時，接受警方毒品檢查時被發現曾吸食過大麻。

據《圖片報》報導，事發後，桑皮爾接受了中國警方數小時的訊問，然後被投入監獄。在大眾和德國駐華使館交涉下，桑皮爾被關押10餘天之後終於獲釋，但中方要求他立即離境。

北京市朝陽公安分局十月十日發布的一份行政處罰決定書上寫道，「當事人」在10月5日在泰國吸食大麻、古柯鹼。以上事實有違法行為人的陳述和申辯、鑑定意見等證據證實。

中國外交部發言人林劍周三也證實了這一消息。但該部網站的記者會文字稿顯示，林劍稱「大眾公司的這名人士因吸食古柯鹼」被中國公安拘留10天並隨後遣送出境。

大眾尚未正式證實桑皮爾被中方驅逐的報導。桑皮爾自2017年起出任大眾市場經理，此前還曾負責韓國「現代」在歐洲的市場營銷。

至於桑皮爾未來是否還有機會重返中國，目前尚不得而知。使用非法麻醉品，在中國往往會受到嚴苛的懲戒。即使吸食行為發生在境外，只要入境中國時被發現陽性，也同樣會受到罰金、關押、甚至更為嚴厲的懲罰。

在中國，吸食大麻會受到極其嚴苛的處罰。 圖片來源： Christian Ender/PIC ONE/picture alliance

德國外交部在回應《法蘭克福匯報》質詢時表示，桑皮爾被中方關押期間，得到了德國駐華使館的領事援助，使館同當事人本人、他的家人以及中國有關部門一直保持密切溝通。

長期以來，中國一直是大眾公司最重要的市場。但電動車轉型以及歐盟有關對中國電動車徵收特別關稅的爭論，令大眾在中國市場的處境變得越來越艱難。由於來自中國市場的盈利不斷下滑，大眾正在推出一系列節約措施，其中包括關閉部分在德工廠以及裁減員工。

（路透社，《圖片報》，《法蘭克福匯報》）

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