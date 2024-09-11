大眾砸鐵飯碗走出第一步：結束就業保障協議

大眾汽車公司開始推動日前宣佈的緊縮裁員計劃，終止就業保障協議。同工會的協商應在明年上半年取得結果。一系列數據表明，這場改變大眾數十年命運的動因同中國不無關係。

（德國之聲中文網）德國大眾汽車周二（9月10日）宣佈單方面終止就業保障協議。此舉為2025年7月後公司開啟強制裁員政策進行法律上的鋪墊。

同時取消的內容還包括，為公司學徒提供就業保障；終止有關臨時工的規定。目前，勞資協議規定每年招聘1400名學徒，在他們完成培訓後開始無期限聘用。

大眾管理層上周已宣佈，由於當前面臨的重大挑戰，無法排除工廠關閉或裁員的可能性。同時，公司考慮廢除自1994年起實施的就業保障協議。該協議本該於2029年到期。

公司表示，希望在明年協議失效之前，與工會和職工委員會協商新的薪水協議及其他相關協議，以取代廢止的協議。

大眾是歐洲最大的汽車製造商，它的就業保障協議已經持續了三十多年，一直被當作勞資雙方合理談判的成功樣板。

公司人力資源總監基裡安（Gunnar Kilian）在一份聲明中表示："我們現在有時間與員工代表共同尋找解決方案，確保大眾具備長期競爭力，並為未來做好準備。"

德國大眾30年來未有：員工金飯碗不再 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

工會：對工作崗位發動的歷史性攻擊

大眾所在的下薩克森州金屬工會主席格羅格爾（Thorsten Gröger）表示，管理層的決定是對"歷史性的聯合勞動協議前所未有的攻擊"，他指責大眾汽車正在不必要地加劇局勢的嚴重性，呼籲"共同協商、解決問題總比相互對抗更好。"

大眾汽車公司職工委員會主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）周二說，"我們將堅決抵抗這場對我們工作崗位發動的歷史性攻擊"，"我們絕不會允許因企業經營原因導致的裁員發生。

對於大眾打破傳統、宣佈前所未有的緊縮裁員計劃，公司做出的最直接的解釋是，歐洲市場的需求已持續下降。財務總監安特利茨（Arno Antlitz）告訴德新社，大眾汽車每年在歐洲的銷量比疫情前減少了50萬輛，相當於兩家工廠的產量。

大眾ID.3電動車在德勒斯登和茨維考生產 圖片來源： Matthias Rietschel/dpa/picture alliance

敗也中國 成也中國

此外，德國汽車企業缺少新的訂單，尤其是來自國外的訂單。記者菲力克斯‧李（Felix Lee）對德國之聲指出，大眾的困境與其在中國市場業績不佳直接相關。

他說："中國是大眾最大的單一市場，每兩輛大眾車就有一輛是在中國銷售的。而大眾目前在中國的市場份額迅速縮水。2022年前大眾還是領頭羊，現在已經被比亞迪遠遠超過。"

今年8月份，中國汽車銷量排行榜位列榜首的是比亞迪，大眾位列第二，但是銷量只有比亞迪的不到一半；而如果只看電動車的銷量，那麼這個差距就更大了：銷量第一的型號是比亞迪海鷗，特斯拉的Model Y緊追其後，而大眾的ID.3呢，只排到了第27名。

菲力克斯‧李認為，大眾的問題是在電動車領域明顯落後，在中國的市場份額只有2%-3%。同時燃油車在中國的銷售也在走下坡路。"大眾看到，要想在與中國同行的競爭中不敗下陣來，就必須大力投資研發電動車，大眾在德國要緊縮開支，也是為了能在中國加大投資。"

大眾在合肥建研發中心

今年4月，大眾宣佈向中國合肥的分部投資25億歐元，建立德國以外最大的研發中心，提升在中國的技術開發能力，為兩款與小鵬汽車聯合開發的車型做準備。

此前媒體報導，從2024年年底開始，將有3000名工程師在這裡工作。而緊鄰的是一座在18月內建成的新工廠，與其餘30多座在中國的工廠不同，大眾在這裡是多數股東，安徽江淮汽車（JAC）是次要合夥人。

(綜合報導)

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。