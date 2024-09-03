大眾前CEO文德恩因「柴油門」醜聞接受審判

本周二，大眾汽車集團前董事長文德恩（Martin Winterkorn ）出庭接受與大眾「柴油門」相關的案件審理。檢方指控他犯有商業欺詐、市場操縱和虛假陳述等罪名。他委託的律師對外表示，他既不是大眾汽車「柴油門」問題的「主要被告」，也不是「主要責任人」。

（德國之聲中文網）在針對大眾柴油門醜聞的刑事訴訟中，大眾汽車集團前董事長文德恩（Martin Winterkorn ）否認了針對他的指控。本周二（9月3日）文德恩在布倫瑞克法院庭審開始前通過律師對外表示，他既不是大眾汽車「柴油門」問題的「主要被告」，也不是「主要責任人」。僅憑他當時擔任大眾公司首席執行官的職位，並不能證明讓他對柴油發動機問題的所有方面負責。 律師表示：「我們的委託人沒有欺騙、傷害任何人，沒有故意蒙騙資本市場，讓投資者受到傷害，也沒有向調查委員會撒謊。」

檢察機構指控77歲的文德恩犯有商業欺詐、市場操縱和虛假陳述等罪名。此外，據稱他在2015年未能及時向資本市場通報大規模操縱柴油機排放事件。如果罪名成立，文德恩將面臨罰款或監禁。

文德恩和大眾汽車的另外4名高管實際上應該在2021年接受審判。然而，由於健康原因，針對他的案件被推遲。

2015年，在美國國家環境保護局（EPA）的壓力下，大眾汽車承認其使用軟體操縱了柴油機排放值。這確保了發動機在測試台上滿足氮氧化物限值，但在道路上排放的尾氣全都超標10至40倍。

該醜聞引發了大量訴訟。 2023年6月，大眾子公司奧迪前負責人施塔德勒（Rupert Stadler）被慕尼黑地方法院判處緩刑並處以數百萬美元罰款。

（路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。