台灣立法院攻防戰：「國會改革」爭議重點一次看

賴清德甫上任總統，台灣爆發2014年「太陽花運動」之後最大規模的街頭運動，抗議在野黨在立法院推動的國會職權修法草案。過去一週，議場內上演「武鬥」，議場外數萬示威民眾高喊「沒有討論，不是民主」。DW整理此次修法為何引發重大爭議。

（德國之聲中文網）台灣近期因爭議的「國會改革」法案，引發朝野激烈肢體衝突，大批民眾上街頭抗議。歷經5月17日、5月21日的兩次審議，立法院陸續二讀通過相關條文。

立法院5月24日續審國會職權修法，群眾再度湧向立法院，高喊「反黑箱，反擴權」，並主張「沒有討論，不是民主」。不只台北，台灣各地都陸續出現學生與民眾串聯，高舉「我藐視國會」等標語表達不滿，抗爭持續發酵。究竟立法程序與法案內容有哪些爭議？民眾為什麼抗議？

國會「改革」還是「擴權」？

引發爭議的「國會改革」法案是由在野黨國民黨、民眾黨提出的一系列國會職權修法，主要內容包含：總統國情報告、藐視國會罪、人事同意權，以及調查權與聽證權。

國民黨在23日召開的國際記者會主張，新法案是在野聯盟為回應多數民意而推出的「改革」，盼強化立法院監督、制衡的權力，鞏固並深化台灣民主，卻遭到民進黨「議事杯葛、暴力干擾」，「對民進黨連國會改革也能抹紅，煽動抗中保台跟亡國感到遺憾」。民進黨則認為，許多條文有國會「擴權」、違反憲法、違背權力分立原則等疑慮。

民進黨要求，國會職權法案應退回委員會重新審查。圖中間者為國民黨立委陳玉珍。 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

法案中，最受矚目的是「藐視國會罪」。根據表決版本的條文，若官員「反質詢」、拒絕提供資料、虛偽答覆或有其他「藐視國會」行為，可能被處以罰鍰，也可能遭院會決議移送監察院彈劾或懲戒，或是被追究刑事責任。

反對意見認為，這可能導致立委藉質詢將官員入罪，引發寒蟬效應。但支持者強調，歐美多國也有「藐視國會罪」，且官員本就不該蓄意隱匿資訊。多位國際學者及外交界人士的聯署聲明則指出，歐美的「藐視國會罪」通常適用於未理會作證傳票、在司法調查時撒謊等情況，「沒見過官員備詢時被控藐視國會」。

新法還要求被質詢人不得對立委「反質詢」，但此概念並未明文定義。國民黨立委吳宗憲23日在國際記者會回應DW提問「反質詢」的定義時表示：「之後的法律，我們會給大家詳細的解釋，和全國人民的具體例子。」

吳宗憲24日進一步向媒體說明，法律分成條文、判決或判例；法律設立完成後，才會有判決或判例產生。他23日的意思是，判例之後才能綜合向大眾說明，絕非「立法後再來跟大家報告」。

目前已通過二讀的爭議條文還包含「總統國情報告常態化」，未來總統需每年赴國會報告，且立院還可在重大政策、涉「國家大政方針」議題需討論之際，要求總統赴立院報告；此外，總統報告還將採取「即問即答」形式。

依據中華民國憲法，向立法院負責的單位為行政院，一般也是由行政院部會官員接受質詢，總統並無回答立委問題的義務。雖然依法總統確實可以赴立院報告，但過去20年來的3位總統皆未曾這麼做。反對者質疑新修條文違憲；支持者則認為，執政黨處於少數境地時，總統更有必要積極與民意溝通。

其他爭議條文涉及立法院「調查權」與「聽證權」。國、眾兩黨的修法版本中，立院可成立「調查委員會」和「調查專案小組」，且得要求政府機關、部隊、法人、團體及社會相關人士提供資料、到立院作證。即使是一般民間社會人士，若未配合調查，也可能遭到處罰。

最近拿下美國變裝皇後節目冠軍的妮妃雅，21日曾到立法院外的抗議現場表達支持，表示要一起「捍衛民主」。 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

討論不足、程序「黑箱」？

5月17日、21日與24日，立法院召開院會審理《立法院職權行使法》部分條文修正草案，但遭質疑條文幾乎沒有充分的實質討論，且審查大部分時間都在不斷舉手錶決和發言抗議之中度過。

目前台灣立法院呈現「三黨不過半」的局面，新任總統賴清德面臨「朝小野大」的困境。國民黨、民眾黨因具人數優勢，在委員會階段「封殺」民進黨的修法提案版本；國、眾兩黨則提出總計20幾個版本。最終，各黨「有異議」的條文皆被「保留」並送出委員會，進入「黨團協商」階段。

經過1個月的法案「冷凍期」以及「黨團協商」，三黨仍未達共識。隨後，國、眾兩黨合併部分草案，以此為基礎，直接進入院會二讀程序。

上述流程引發民進黨強烈不滿。民進黨立委沈伯洋主張，國、眾兩黨的提案不乏「自相矛盾」之處，卻在未經委員會詳細討論的情況下進入二讀程序；此外，17日表決的「整合版」，是由國、眾兩黨的黨團總召傅崑萁、黃國昌前一天「私下定稿」，再以「修正動議」方式提出，然而在表決當天，多數立委未及詳讀法案細節就要表決。

儘管上述程序並不違反議事規則，但民進黨強調，「沒有討論，就沒有民主」。部分民間團體則指出，在蔡英文執政時期，民進黨亦曾憑藉立院席次優勢、動用各種議事手段，讓法案在立法院快速「闖關」，例如2017年修改《勞基法》。

21日，立法院審查法案至深夜，大批民眾在議場外持續舉標語抗議。 圖片來源： Chia-Chun YEH/DW

採舉手錶決、台灣「人大化」？

這次的國會職權修法在院會審查時還出現另一項爭議：為了讓國民黨立委可以留在主席台、不讓民進黨「佔領」，立法院長韓國瑜選擇採舉手錶決方式，而非要求立委回座位按表決器。

在台灣立法院，「舉手錶決」並不常見，但仍符合議事規則。民進黨質疑，此做法沒有記錄個別立委投票狀況，且難以正確清點人數。

也有立委批評，此舉用了跟中國的全國人大一樣的表決方式，讓台灣「人大化」、「民主倒退」。民進黨立委柯建銘更稱：「佔領主席台的不是國民黨，也不是民眾黨，是習近平，因為國會已死。」

21日在立法院議場內，民進黨立委抗議國民黨與民眾黨挾人數優勢進行「黑箱」審查。 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

會不會發展成「太陽花2.0」？

立法院17日在審議爭議法案時，雙方爆發激烈肢體衝突，導致6名立委送醫。當日晚間，立法院外聚集大量群眾，抗議在野聯盟推動的「國會改革」法案。

自17日以來的3次立法院會，非政府組織「經濟民主連合」等數十個民間倡議團體號召民眾「輪流請假，公民排班」、「下班下課，立院集結」，以實際行動抗議國會職權修法。21日從白天至深夜，立法院外人潮絡繹不絕；據民團統計，當天最多約有3萬人齊聚街頭。

現場群眾高舉標語，喊出「沒有討論，沒有民主」、「反對黑箱，退回法案」、「黃國昌下台」、「韓國瑜下台」等口號。許多說法將這場抗爭比擬為十年前的「三一八太陽花運動」；這幾天的抗議現場亦有不少人手舉太陽花，也有人手持百合花。

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2014年的太陽花運動圍繞著《海峽兩岸服務貿易協議》爭議，當時佔國會多數的國民黨試圖「強推」《服貿》協議，遭批程序「黑箱」，馬英九政府也被質疑太草率開放中資入台。有論者主張，太陽花運動暫時擋下了台灣與中國「經濟一體化」的趨勢，給台灣一個契機思考與中國的經貿與政治關係。

時隔十年，台灣公民再度走上街頭，但多數觀察對於這場抗議是否有足夠能量扭轉立法進程、甚至演變成「太陽花2.0」，目前仍無法下定論。

中國官方尚未直接回應台灣立院爭議。不過，中國國台辦連續數日嚴詞批評賴清德的就職演說是「台獨自白」，並於23日發動環台軍演，讓台灣內外局勢進一步加劇緊張。

（綜合報導）

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