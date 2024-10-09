中美商務部長通話 美方：涉及國安不容談判

美中商務部長在這次通話中強調了各自關切的議題，中方重點對美國兩項政策表達「嚴正關切」。雙方也都提到國安，但仍有分歧。美方稱，涉及國安的議題不容談判，中國則認為「釐清經貿領域國家安全邊界尤為必要」。

（德國之聲中文網）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）週二（10月8日）與中國商務部長王文濤通電話。兩國各自的聲明顯示，雙方都有意繼續保持溝通，但仍有許多尚未解決的分歧。

根據美方說法，兩人討論了上個月美中商貿工作組第二次會議的內容；雷蒙多提到，美國企業界對於中國監管透明度下降、部分產業的產能過剩問題，還是抱持憂慮。

美方新聞稿寫道：「美國的國家安全不容妥協……美國政府的『小院高牆』措施，是以儘可能限縮在特定目標的方式，來保障美國國安，同時保留空間給健康的貿易與投資。」

中國商務部亦發佈聲明，指出這次通話是雙方商務部門的「機制性溝通安排」，而王文濤「重點就美對華半導體政策、限制中國網聯車等表達嚴正關切」。

聲明稱：「釐清經貿領域國家安全邊界尤為必要，有利於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定……中方敦促美方重視中國企業的具體關切，及早取消對中國企業的制裁，並改善中國企業在美營商環境。」

除了美國之外，歐盟也對中國「不當補貼」電動車產業有疑慮，並於今年10月表決通過對中國電動車加徵關稅。 圖片來源： EU/Christophe Licoppe

今年9月初，美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）與中國商務部副部長王受文在天津舉行美中商貿工作組的第二次副部長級會議。

據路透社報導，當時王受文說，擁有龐大人口的現代中國，對美國而言應該是「機遇」，而非「威脅」。

美方聲明則強調，拉戈重申美國希望尋求對美國業界與勞工有利的美中經貿關係，且不會針對涉及國安的議題談判。在美國看來，中國的監管不透明、非市場性的政策與措施、產能過剩疑慮，「都對美國業界與勞工帶來負面影響」。

不過，拉戈也提及美中之間有商貿合作機會的領域，例如醫療保健、氣候環境等。

中美兩國的商貿工作組是在2023年8月雷蒙多造訪中國時雙方同意建立，第一次開會在2024年4月於美國華府地區舉行。

美中商務關係障礙重重

美國總統拜登執政以來，對於中國在印太地區的軍事擴張，以及中國對電動車、電池、太陽能板等關鍵產業的補貼等議題，多次表達疑慮。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）等官員主張，中國政府過度補貼新能源產業，帶來不當的優勢，扭曲了美國乃至於全球的市場，恐怕導致他國工人受到傷害。

美國政府已對中國製電動車加徵關稅，進口稅率提高到100%；拜登更曾形容，中國政府的補貼作為並非「競爭」，而是「作弊」。

此外，美國擔心中國企業透過聯網汽車蒐集美國使用者與基礎建設的數據，因此對中國聯網汽車展開調查，並考慮以國安為由，禁止在美國境內的聯網汽車使用來自中國的關鍵軟硬體。

（路透社、《南華早報》等）

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