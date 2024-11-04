中法高官會晤 北京盼法推動歐盟轉變關稅立場

11月3日，中國商務部長王文濤在上海與到訪的法國外交部外貿部長級代表普裡馬會晤時表示，歐盟對華電動汽車反補貼調查嚴重阻礙中歐汽車產業合作，法國「應發揮積極作用，推動歐委會切實展現誠意」。普裡馬則表示，歐盟不會在白蘭地關稅問題上讓步。

（德國之聲中文網）王文濤說，雖然貿易政策問題屬於歐委會權限，「但法國作為歐盟重要成員國，應發揮積極作用，推動歐委會切實展現誠意，與中方相向而行，盡快達成雙方業界均可接受的解決方案。」

普裡馬(Sophie Primas)則回應表示不希望歐中當前的貿易緊張關係繼續升級，並繼續與中國進行貿易，「但不會在關鍵問題上屈服於壓力」。她對王文濤強調，「農食產品是法國對華貿易重要領域，法方在中方對歐白蘭地等產品發起的調查有重要關切。」法國準備「採取一切可能的技術和法律措施」，但「不希望事情發展到那種地步」。

在會晤後，普裡馬的辦公室也發表一份聲明稱，法方將繼續「捍衛更加公平的競爭」，後者能讓所有人受益。聲明同時也強調王文濤在會談中也表示願意考慮法國白蘭地生產商的提議。

歐盟在今年10月投票決定對中國產電動汽車加徵反補貼關稅。作為反制措施，中國也啟動了針對歐洲豬肉製品以及奶製品的反補貼調查，並且在10月啟動了針對來自歐盟的白蘭地酒的臨時反傾銷措施。作為白蘭地酒的重要產地，法國認為中方的反傾銷措施是「出於政治動機且不合理」。

王文濤則在與普裡馬的會晤中反駁說，「與歐盟在沒有產業申請的情況下就貿然發起反補貼調查完全不同的是，中方開展的白蘭地、豬肉和乳製品等三起貿易救濟調查都是應國內產業申請依法發起，完全符合WTO規則和中國法律法規。」他同時也說，中方將繼續嚴格依法依規開展調查，「保障包括法國在內的歐盟成員國企業合法權利，並基於事實和證據作出裁定。中方願與歐委會共同尋求妥善解決方案。」

中國對白蘭地下手 法國生產商艱難苦撐 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

法國擔任今年進博會的主賓國

剛剛上任法國外交部外貿部長級代表不久的普裡馬此次前往上海，還將出席11月5日至10日舉行的本年度中國國際進口博覽會。法國是今年進博會的主賓國, 100餘家法方企業參展，數量居歐盟國家首位。普裡馬11月4日表示，此行中國是傳遞「開放又堅定」之訊號，「法國生產商和農民已經與中國合作了很長時間，希望這些雙邊關係能夠繼續存在並有所增強；……另一方面，我們堅定地支持在自由競爭之商業世界中以及在公平對等的條件下採取行動」。

目前，中歐雙方仍在就中國產電動汽車反補貼關稅問題繼續協商。

（路透社、法新社等）

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