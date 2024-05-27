中日韓同意恢復自貿談判 李強批經貿保護主義

時隔4年多，中日韓27日再度舉辦三方峰會。在日韓與美國越走越近之際，日韓如何處理與中國的關係備受矚目。在週日的雙邊會晤上，日方也提到台海和平穩定重要性，但中方重申，台灣議題是中國的一條「紅線」。

（德國之聲中文網）中日韓三國領導階層週一（5月27日）在首爾舉行4年半以來第一場三方峰會，中國派出總理李強出席，會晤日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅。

據路透社報導，中日韓聯合聲明稱，隨著各國歷經經濟成長放緩，建立三方夥伴關係已成為「急迫任務」；企業界人士也同意，在貿易、供應鏈穩定的議題上深化三方合作。稍早消息指出，三國將在經貿、科技、人文交流、健康與人口老化等領域加強往來。

峰會上，李強把這場峰會形容為三國關係「新的起點」，而各方應該「堅守合作初心，堅持開放包容」；此外，李強還呼籲日韓兩國不應走向「保護主義」和經濟上的脫鉤。

尹錫悅則表示，應強化三方合作機制，而中日韓已決定定期舉辦三方峰會。日本外務省也稱，峰會討論「非常具建設性」，且中日韓同意加速自由貿易協定（FTA）的談判進程；三國的FTA談判自2019年便停擺至今。

法新社指出，峰會前各界分析人士對其成果並不抱太大期望。《韓民族日報》27日的社論主張，這場峰會不太可能帶來重大的外交進展，但仍具有重要意義，因為它是日韓這兩個美國盟友與中國領導階層之間「定期溝通的唯一管道」。

據中國官媒新華社引述，中國總理李強主張，中日韓合作應「尊重彼此核心利益與重大關切」；經貿領域上，三國應維護供應鏈穩定，並且儘早重啟三國自貿協定談判。 圖片來源： JEON HEON-KYUN/REUTERS

岸田向李強提台海穩定重要性

三方峰會前夕，一系列的雙邊會談首先在週日（26日）登場。其中，岸田與李強的會晤是兩人第一次的正式會議；去年9月印尼G20峰會場邊，兩人曾有過非正式的對話。

日本放送協會（NHK）報導，岸田與李強會晤時，再度呼籲中國面對台灣議題應以和平對話方式解決。日本共同社指出，岸田提及台灣海峽和平穩定的重要性；李強則表明，台灣問題是中國「核心利益中的核心」，也是中國的「紅線」。

根據中國外交部的聲明，李強重申「歷史、台灣問題是事關中日關係政治基礎的重大原則問題，也是基本的信義問題……希望日方重信守諾，為兩國關係不斷發展營造積極氛圍」。

台灣新總統賴清德上週一（20日）就職，日本派出超過30位議員赴台參加典禮，人數是史上最多。中國對此表示強烈不滿；中國駐日大使吳江浩更在多個場合批評日本部分人士「為賴清德撐腰站台」、「日本民眾將被帶入火坑」，這番言論引發日方反批「不恰當」。

台灣總統賴清德上任不久，中國便宣佈舉行為期2天的「環台軍演」。對此，日本表示希望各界和平解決台灣議題；韓國外交部也表示應維持台海的和平穩定。（資料照） 圖片來源： Kyodo/picture alliance

除了台灣議題，日中關係還面臨其他挑戰。岸田赴韓之前曾召開記者會，重申希望日中關係朝「互利、基於共同戰略利益、具建設性且穩定」的方向發展。

不過，尖閣諸島（中國稱釣魚島）爭議依然未解；日本政府27日更發佈統計數字指出，日方已經連續158天發現中國船艦駛入日本領海向外延伸12海裡的「鄰接區」範圍內，超越2021年連續157天的紀錄。日本官房長官林芳正說，日方視此為「極為嚴重的事件」。

中日之間對福島核廢水（日方稱核處理水，中方稱核污染水）排海的立場，也仍然存在分歧。共同社指出，岸田盼中國立即取冷靜止進口日本水產的措施，李強則要求日本對於長期國際監測一事「進一步拿出誠意和建設性態度」。

岸田還呼籲中方撤除尖閣諸島附近、位於日本專屬經濟海域內的浮標；針對被拘留在中國的日本人，岸田也敦促中國盡快放人。

李強會晤三星等韓國企業高層

26日，李強會見了韓國總統尹錫悅，雙方同意今年6月將舉辦外交、國防部門的2+2對話。此外，會議的一大焦點著重於經貿與供應鏈議題。中國是韓國最大的貿易夥伴，但在尹錫悅政府靠攏美國的政策下，中韓關係轉趨為緊張。另一方面，中國在先進半導體科技上面臨美國出口管制；擁有三星等半導體巨頭的韓國，其立場備受關注。

據中方聲明，李強稱「中韓產業鏈供應鏈深度互嵌」，雙方應「攜手開拓新領域、拓寬合作面」，並且「抵制把經貿問題泛政治化」。

圖為中日韓領袖27日在韓國商會出席與企業界人士交流的論壇。 圖片來源： Chung Sung-Jun/Pool/REUTERS

韓聯社報導，雙方決定恢復「升級雙邊自由貿易協定」第二階段的談判進程，以促進兩國投資與經貿合作，在服務業、文化旅遊等領域加強開放。韓中之間的自貿協定第一階段在2015年12月生效，決議取消主要商品的關稅。

這次中日韓峰會，三星集團會長李在鎔、SK集團會長崔泰源等200多位企業界人士都聚集在場邊。李強與李在鎔會面時，強調「三星對華合作是中韓兩國互利共贏、合作發展的一個生動縮影」；李在鎔則稱，「三星將堅持在華發展，致力於做中國人民喜愛的企業」。

朝鮮計劃再度發射間諜衛星

中日韓峰會之際，朝鮮也有動作。據日本海岸自衛隊消息，朝鮮方面通知日方，將自5月27日至6月4日朝黃海、呂宋島東邊處發射載運衛星的火箭；韓國政府隨後也指出，朝鮮發佈了公告稱將發射軍用偵察衛星。

美國、日本、韓國官員通了電話討論此事，三國共同立場是：朝鮮藉彈道飛彈科技發射衛星的行為會違反聯合國安理會決議，因此要求朝鮮應取消發射計劃。

韓國聯合參謀本部進一步表示，朝鮮此舉對韓國而言是一種「挑釁」，而韓國軍方「將採取行動，展現我們強大的能力與意志」。

若朝鮮這次發射成功，這會成為朝鮮第二個登上太空軌道的間諜衛星。該國上一次成功發射軍用間諜衛星是2023年11月，此前至少有過2次失敗經驗。朝鮮曾公開表示今年還會發射3枚衛星，並聲稱現已上軌道的衛星拍攝了美國白宮、國防部，還有韓國軍事設施的監控影像，但並未公開發布相關畫面。

在27日的中日韓峰會上，三國也提到朝鮮去核化議題。聯合聲明寫到，韓半島的和平是三國共同的利益與責任。

（綜合報導）

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