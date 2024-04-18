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中央銀行

中央銀行是負責國家或地區（如歐盟）貨幣政策的主體機構，通常也是一個經濟共同體的唯一貨幣發行機構。正常的發行方式為貸款和買賣外匯，因此它也是外匯市場的參與者之一。

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即時新聞

2024年4月18日

中國央行前副行長出庭受審

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深度報導

日本央行17年來首次加息。圖為日本銀行總部大樓。

日本央行17年來首次加息

日本央行17年來首次加息

為期兩天的貨幣政策會議結束之後，日本央行宣佈將基準利率從-0.1%上調至0%-0.1%。此舉意味著，長期以來的負利率寬松貨幣政策到此告一段落。
經濟2024年3月19日
China Nanjing Wohngebiet von Evergrande

德語媒體: 治標不治本的降息決定

德語媒體: 治標不治本的降息決定

中國央行周二發布了今年第一個降息決定，此舉是否能給陷入危機的中國房地產行業帶來轉機？中國電動車行業的迅速崛起，可以給德國政界和汽車工業帶來哪些啟發？這些都是德語媒體所關注的話題。
媒體2024年2月21日
external

歐元流通逾20年 德國人仍囤積上百億馬克

歐元流通逾20年 德國人仍囤積上百億馬克

許多人還收藏著德國馬克捨不得换新鈔。根據統計，目前還有120多億馬克未被兌換成歐元。你手上也有德國馬克嗎?
經濟2024年2月13日01:45 分鐘
2024年1月份，中國人民幣貸款增加4.92兆元，超過專家預期

中國今年1月新增人民幣貸款和社融創新高

中國今年1月新增人民幣貸款和社融創新高

中國今年1月發放的新增貸款創下新高，環比增加三倍有餘，遠遠超過專家的預期。此外，中國央行的數據還顯示，1月社會融資規模增量為6.5兆元，比上年同期多5061億元。
經濟2024年2月9日
經濟學人智庫高級分析師表示：「降準是央行將在今年保持寬松貨幣政策的跡象」。

央行出手了！降准降息穩定市場

央行出手了！降准降息穩定市場

中國人民銀行行長潘功勝周三宣佈，2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性1兆元，並即將局部降息。市場情緒反彈，港股應聲拉升。專家指出，這凸顯政府希望確保經濟在新的一年有良好開局。
經濟2024年1月24日
中國國家統計局官員稱，海外訂單減少疊加國內有效需求不足是企業面臨的主要困難

內外需走弱 中國12月製造業PMI創6個月新低

內外需走弱 中國12月製造業PMI創6個月新低

中國國家統計局12月31日發布的數據顯示，12月製造業採購經理指數為49.0%，連續3個月處於收縮區間，創近6個月新低。
經濟2023年12月31日
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