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中央銀行
中央銀行是負責國家或地區（如歐盟）貨幣政策的主體機構，通常也是一個經濟共同體的唯一貨幣發行機構。正常的發行方式為貸款和買賣外匯，因此它也是外匯市場的參與者之一。
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即時新聞
2024年4月18日
2024年4月18日
中國央行前副行長出庭受審
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深度報導
日本央行17年來首次加息
日本央行17年來首次加息
為期兩天的貨幣政策會議結束之後，日本央行宣佈將基準利率從-0.1%上調至0%-0.1%。此舉意味著，長期以來的負利率寬松貨幣政策到此告一段落。
經濟
2024年3月19日
2024年3月19日
德語媒體: 治標不治本的降息決定
德語媒體: 治標不治本的降息決定
中國央行周二發布了今年第一個降息決定，此舉是否能給陷入危機的中國房地產行業帶來轉機？中國電動車行業的迅速崛起，可以給德國政界和汽車工業帶來哪些啟發？這些都是德語媒體所關注的話題。
媒體
2024年2月21日
2024年2月21日
歐元流通逾20年 德國人仍囤積上百億馬克
歐元流通逾20年 德國人仍囤積上百億馬克
許多人還收藏著德國馬克捨不得换新鈔。根據統計，目前還有120多億馬克未被兌換成歐元。你手上也有德國馬克嗎?
經濟
2024年2月13日
2024年2月13日
01:45 分鐘
中國今年1月新增人民幣貸款和社融創新高
中國今年1月新增人民幣貸款和社融創新高
中國今年1月發放的新增貸款創下新高，環比增加三倍有餘，遠遠超過專家的預期。此外，中國央行的數據還顯示，1月社會融資規模增量為6.5兆元，比上年同期多5061億元。
經濟
2024年2月9日
2024年2月9日
央行出手了！降准降息穩定市場
央行出手了！降准降息穩定市場
中國人民銀行行長潘功勝周三宣佈，2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性1兆元，並即將局部降息。市場情緒反彈，港股應聲拉升。專家指出，這凸顯政府希望確保經濟在新的一年有良好開局。
經濟
2024年1月24日
2024年1月24日
內外需走弱 中國12月製造業PMI創6個月新低
內外需走弱 中國12月製造業PMI創6個月新低
中國國家統計局12月31日發布的數據顯示，12月製造業採購經理指數為49.0%，連續3個月處於收縮區間，創近6個月新低。
經濟
2023年12月31日
2023年12月31日
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